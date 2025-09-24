この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

洗車系YouTuber・ゆとり所長が、自身のチャンネルで「【最高クラス】コメリ『撥水x輝きかんたんワックススプレー』が驚安にして本当に驚撥水・極艶でした！」と題した動画を公開。話題のコメリクルザートのプレミアム発水輝き簡単ワックススプレーについて熱くレビューした。



動画冒頭、「水をかければ虹かかる。コメリ最高かよ。何この演出感動です」と感嘆するゆとり所長。早速商品の特徴を解説し「最高クラスの驚撥水。極艶。きましたね。楽しみだね」とワクワク感を隠せない様子。値段を知り「え？598円？しかも税込み？は？え？表記ミス？」と、その安さに驚きを隠せず「弾く輝くを二つ買うより安いことになるんだよ。いくらなんでもやりすぎ。いいぞ。もっとやれ」と語った。



この新商品は「弾く輝くワックスを合体させたような」イメージで、新開発のシリコーンレジンと天然カルナバロウ成分がもたらす「滑らかで深い艶と輝き」「驚きの撥水効果」を大絶賛。施工については「濡れた状態でも使える」「施工性はやっぱり濡れてる時の方が楽」と使用感をレポートしつつ「その時点で気兼ねなくバンバン使えちゃいますよね。なので皆さんバンバン使ってどんどんコメリましょう」と独自の応援メッセージも飛び出した。



撥水性テストでは「水をかければ虹かかる。コメリ最高かよ。何この演出感動です」と何度も感動を表現。「驚くと書いて驚撥水にしてこの強撥水。言葉にすると同じ読み。なのでテロップ大事だね」とユーモアを交えつつ、抜群の撥水力を伝えた。



さらに「こんなんでいきなり劣化するなんてことはないですね」とシャンプー洗車後の耐久性も検証し、「ホイールにも施工してみましたが、撥水はバッチリ。未施工との差はご覧の通り」と多用途での有効性にも言及。「時短でムラなく仕上がる」「黒ボディの艶がしっかり深まった」と実体験をもとに、その実力をアピールした。



最後は「使ってみたいという方は、お近くのコメリ、またスマホアプリのコメリ.ドットコム、ブラウザでもいいです。そちらで在庫確認や注文もできますので、ぜひ利用してみてください」と勧め、「車のことは全部、コメリましょう」と締めくくった。