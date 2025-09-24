小池栄子、「信用してない」サンド伊達にきっぱり “理由”にバナナマン設楽が言及
俳優の小池栄子（44）が、23日放送のTBS系『バナナサンド』（毎週火曜 後8：00）に出演。サンドウィッチマンの2人を「信用していない」とコメントして笑いを誘った。
【写真】「いつも仲良いのか伝わってきます」小池栄子＆坂田亘氏のレアな夫婦2ショット
小池は同番組の人気企画でハモリ隊につられずサビを歌う「ハモリ我慢」ゲームに挑戦。マイクの前に立ち「成功したいなぁ」「うたを歌う人の役だと思ったらいいよね。スイッチ入れたらいいんだよね」などと気合を入れた。
そこでサンドウィッチマンの伊達みきおが、「小池さんって、何でもできますよね」と真剣な表情で話しかけると、小池は「そんなことないです。いやもう…絶対思ってないっすよね」と真剣な表情で返答。伊達は相方の富澤たけしに「いや、めちゃくちゃ思っています。俺たち楽屋でよく話してるよね、小池さん何でもできるって」と声をかけ、富澤はうなずき。しかし小池は「伊達さん信用してないんです」ときっぱりコメントした。
スタジオは笑いに包まれ、ぱーてぃーちゃん・信子は「なんでぇ（笑）」と大爆笑。伊達が「なんで？なんでなんすか（笑）」と聞くと、小池は「数回絡ませていただいてますけども、お2人とも温度を感じたことがないっていうか」と返答。伊達は「うそでしょ…」とつぶやいた。
さらに小池が「人に興味がないんだろうなって感じがすごい…」と続けると、伊達はまっすぐ見つめながら「あります！」とツッコミ。「ほんとです？」と疑いの表情を見せた小池に、バナナマンの設楽統が「サンドの2人は食い物しか興味がない」と加えつつ、「でもたしかに小池さん、何でもできるってイメージあるよね」と共感していた。
