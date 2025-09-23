サッカー専門誌フランス・フットボールが選定するバロンドール（世界最優秀選手）の表彰式が22日にパリで行われ、フランス代表FWウスマヌ・デンベレ（28）が初受賞した。

昨季パリ・サンジェルマン（フランス）で公式戦35得点15アシストを記録してクラブの悲願だった欧州チャンピオンズリーグ（CL）初優勝に加え、フランス1部、フランス杯との3冠に貢献。CLのMVPにも選ばれた。

デンベレは受賞のスピーチで「本当に言葉がない。パリSGとともにとてつもないシーズンだった。2023年に私を迎え入れてくれたチームに感謝したい」と涙を抑えられなかった。「我々はほとんど全てを獲得した。この個人賞はチームの成果。バロンドールはキャリアの目標ではなかったが、チームがチャンピオンズリーグを制するために努力した」と語った。

18歳のスペイン代表FWラミネ・ヤマルは公式戦18得点21アシストを記録したバルセロナ（スペイン）でスペイン1部とスペイン国王杯の2冠に貢献。最年少受賞の期待が懸かった中で昨季の8位を上回ったものの、2位に終わった。