【剥落】はなんて読む？意味までちゃんと理解しておきたい！

普段よく使うけど、実は間違ってた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介します。 就活 や社会 人生 活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「剥落」という漢字を見たことはありますか？

ヒントは、「は」から始まります。

いったい、「剥落」はなんと読むのでしょうか。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。