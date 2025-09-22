【剥落】はなんて読む？意味までちゃんと理解しておきたい！
普段よく使うけど、実は間違ってた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「剥落」はなんて読む？
「剥落」という漢字を見たことはありますか？
ヒントは、「は」から始まります。
いったい、「剥落」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「はくらく」でした！
剥落とは、表面が薄い膜のようにはがれておちることを表す言葉です。
広い意味では塗装が紫外線や雨を長期間受けてはがれたり、樹木が季節の移り変わりにあわせて表面の樹皮を落とすことなども含まれますが、主に工事・建築業界で構造物の表面が剥がれ落ちることを意味するために使われますよ。
読めなかった人は、覚えておいてくださいね。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
《参考文献》
・『難読語辞典』
・『新防水株式会社』
ライター Ray WEB編集部