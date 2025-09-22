2025年10月11日（土）に西日本総合展示場新館にて開催を予定している『TGC KITAKYUSHU 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION』（TGC 北九州 2025）が追加情報を発表、チケット全席完売を受け、9月23日（火・祝）10時から追加販売を開始することが決定した。

あわせて、9月20日（土）には北九州最大の夏の風物詩「第38回わっしょい百万夏まつり」で、『TGC 北九州 2025』の開催を盛り上げるスペシャルステージ「TGC KITAKYUSHU 2025 KICK OFF STAGE」が実施された。

『TGC 北九州 2025』

第38回わっしょい百万夏まつりでSPステージを実施

北九州市制25周年（昭和63年）を機に誕生した市民参加型の祭り「わっしょい百万夏まつり」は、毎年多くの観衆が沿道を埋め尽くす北九州最大の夏の風物詩であり、2025年で第38回を迎えた。その一環として、9月20日（土）に勝山公園大芝生広場（メインステージ）で開催された「こども夢ステージ」内で、『TGC 北九州 2025』を盛り上げるスペシャルステージ「TGC KITAKYUSHU 2025 KICK OFF STAGE」が実施された。

同ステージには、ギャル雑誌「egg」の妹メディアとして2023年4月に発足し、Instagramフォロワー数が約2年で55万人を突破したKOGYARUが登場。専属モデルを中心にアーティスト活動も展開し、11月8日（土）の福岡公演を皮切りに全国11都市23公演で総動員4万人を予定する全国ツアー「KOGYARU WARS」を控えるなど、次世代キッズカルチャーをリードする存在である。

当日は、らら、ゆなち、りいな、るりぴ、なぎの5人によるスペシャルライブが披露され、約1,000人の観客を魅了した。

「KOGYARU〜！」というファンの熱い歓声に包まれ、ステージが始まる前から会場は熱気に満ちていた。「やっほ〜！」と元気に登場したKOGYARUが1曲目に披露したのは、ファッションやメイクといった見た目だけで中傷してくるネットユーザーに向けたアンサーソングとして話題の「KIDS WAR」。歌詞には「どれだけ中傷されても快進撃は止まらない。増えていくフォロワーや再生回数でKOGYARUの価値を証明していく」という強いメッセージが込められている。

1曲目を終え、「北九州の皆さんこんにちは、私たちKOGYARUで〜す！盛り上がっていますか？今日は楽しんでいってね〜♡」と呼びかけると、2曲目「Science Princess」へ。日常の「なぜ？」をユーモアたっぷりに表現した歌詞と、ふわふわとした可愛らしい世界観で観客を魅了し、会場は笑顔に包まれた。

突然の雨にもかかわらず冷めない熱気の中、KOGYARUは8月9日（土）にリリースされたばかりの新曲「KOGYA’s KITCHEN」を披露した。続いて、原曲がネット界で伝説と称される楽曲を、ギャル界の“ラスボス”小林幸子（さちぴ）とのコラボレーションにより令和REMIXとして2024年に発表した「ルカルカ★ナイトフィーバー」を披露。

ラストは、ミュージックビデオの再生回数が1,100万回を突破したデビュー曲であり、原点にして代表曲の「SHIRANKEDO」で締めくくり、観客を大いに沸かせた。

KOGYARUは「今日は一緒に盛り上げてくれてありがとうございました」と観客に感謝を伝えた後、「ここでもう1つお知らせがあります。なんと『TGC 北九州 2025』にKOGYARUが出演することになりました。ぜひ会いに来てください」とサプライズ発表を行った。

最後に「今日は雨の中来てくださって、ありがとうございます。以上、KOGYARUでした。ばいばい」と締めくくると、会場からは大きな拍手と歓声が沸き起こった。終始ギャル全開のパフォーマンスで魅せたKOGYARUのステージは、『TGC 北九州 2025』への期待を一層高めるものとなった。

今後の追加情報も乞うご期待！

イベント概要

【TGC KITAKYUSHU 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION 開催概要】

●日時

2025年10月11日（土） 開場12:30 開演14:00 終演18:30（予定）

●会場

西日本総合展示場新館（〒802-0001 福岡県北九州市小倉北区浅野3-8-1）

●チケット

【先行販売】、【一般販売】終了

【追加販売】2025年9月23日（火・祝）10:00から販売開始

指定席A： 9,000円（税込） / お土産袋・応援グッズ付

5年8月30日（土）10:00から販売開始

※売切次第終了 ※4歳以上はチケットが必要

【チケットに関する問い合わせ先】

BEA（TEL：092-712-4221） ※月〜金12:00〜16:00

●ゲストモデル

嵐莉菜、池田美優、景井ひな、梶原叶渚、加藤ナナ、川口ゆりな、河村ここあ、菊池日菜子、雑賀サクラ、齋藤飛鳥、さくら、せいら、田鍋梨々花、鶴嶋乃愛、なえなの、なごみ、那須ほほみ、生見愛瑠、希空、土方エミリ、星乃夢奈、MINAMI、ゆい小池（ゆいちゃみ）、ゆうちゃみ、米澤りあ、莉子、りんか 他 ※50音順

●モデル

阿部桜々、有坂心花、石川翔鈴、小國舞羽、おさき、上妻美咲、古園井寧々、瀬川陽菜乃、谷田ラナ、中川紅葉、福山絢水、みりちゃむ 他 ※50音順

●ゲスト

石川愛大、今井暖大、午前0時のプリンセス、小宮璃央、郄松アロハ、とうあ、NAOYA（MAZZEL）、樋口幸平、日向亘、村重杏奈、もーりーしゅーと、杢代和人、MON7A、山中柔太朗、RYUKI（MAZZEL） 他 ※50音順

●メインアーティスト

DXTEEN、FANTASTICS、FRUITS ZIPPER、マルシィ、ME:I、WILD BLUE 他 ※50音順

●MC

ウエンツ瑛士、宇垣美里 他 ※50音順

●公式サイト

『TGC KITAKYUSHU 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION』公式サイト