ソフトバンクは、ワイモバイル向けに3つのキャンペーンを実施している。

SIM単体契約で最大2万円相当をPayPay還元

SIMカードまたはeSIM単体を「シンプル2 S」プランで他社から乗り換えで契約し、データ増量オプションに加入すると、PayPayポイントを通常5000ポイント→2万ポイント還元している。

キャンペーン期間は10月20日14時59分までだが、「シンプル2 S」は、料金プランのリニューアルにより9月24日で新規の申し込み受け付けが終了し、「シンプル3」プランが新たに提供される。なお、同一名義かつ同一使用者で複数回線を申し込みしても、特典は1回まで。

「もう1回線追加」で最大2万円相当を還元

既にワイモバイルを契約中のユーザーが、「シンプル2 M/L」とデータ増量オプションを申し込みすると、新規契約では1万5000ポイント、MNP契約では2万ポイントを還元する。終了日は未定。

ポイントは、2025年11月はじめ頃に、申し込みフォームに登録したメールアドレス宛にPayPayポイントコードにより送付される。コードの有効期限は2025年11月末まで。

ソフトバンク認定中古品の「iPhone SE（第3世代）」

ソフトバンク認定中古品の「iPhone SE（第3世代）」64GBの本体代金3万1680円が、他社から乗り換えで「シンプル2 M/L」の申し込みで9720円に割引される。同128GBは本体代金4万1760円のところ、MNPで「シンプル2 M/L」を契約すると1万9800円に割引される。本体代金は24回または36回の分割支払も可能。