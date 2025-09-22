¡Ö»ä¤â¤¢¤ì¤ÇÎÞÁ£Êø²õ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡¡À¤³¦Î¦¾å¥¨¥ó¥É¥í¡¼¥ë¡¢TBS¤Î¿è¤ÊÊÔ½¸¤ËÀä»¿¡Ö¥×¥í¤Ã¤ÆÀ¨¤¤¡×
À¤³¦Î¦¾å¤¬ÊÄËë
¡¡Î¦¾å¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÅìµþÂç²ñ¤¬21Æü¡¢9Æü´Ö¤ÎÇ®Àï¤ò½ª¤¨Ëë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£TBS¤Î¥¨¥ó¥É¥í¡¼¥ë¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤Ë¡ÖÊÔ½¸¿À¤Ã¤Æ¤Æ¿è¡×¡ÖÎÞÁ£Êø²õ¤·¤¿¡×¤È´¶Æ°¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡21ÆüÌë¡¢ºÇ½ª¼ïÌÜ¤ÎÃË»Ò4¡ß100¥á¡¼¥È¥ë¥ê¥ì¡¼¤ò½ª¤¨¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤«¤é¤ÎÃæ·Ñ¤¬¥¨¥ó¥É¥í¡¼¥ë¤ËÆþ¤Ã¤¿»þ¤À¤Ã¤¿¡£¿¥ÅÄÍµÆó¤Î¡ÖAll my treasures¡×¤È¤È¤â¤Ë¡¢º£Âç²ñ¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¤¬Î®¤ì¤ë¡£ÃË»ÒËÀ¹âÄ·¤Ó¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¹¤Î¾ìÌÌ¤Ï¡¢¾¯Ç¯»þÂå¤È¸½ºß¤ÎÄ·Ìö¤¬Æþ¤êº®¤¸¤ë±é½Ð¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Á¤ç¤¦¤É¡Ö»Ò¶¡¤Îº¢¤Ë¸«¾å¤²¤Æ¤¿¶õ¤ÏAll my treasures¡×¤Î²Î»ì¤ÎÉôÊ¬¡£¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¹¤Î»Ò¶¡¤Îº¢¤ÎÄ·Ìö¤òÎ®¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢²Î»ì¤Ë½Å¤Í¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈX¾å¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö»Ò¶¡¤Îº¢¹ç¤ï¤»¤ë¤ÎÅ·ºÍ¤¹¤®¡×
¡Ö¥ª¡¼¥Ð¡¼¥é¥Ã¥×¤¬´®¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡
¡ÖºÇ¸å¤Î¥µ¥Ó¤Ë¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¹¤Î»Ò¶¡¤Îº¢¤ÈÀ¤³¦¿·¤Î±ÇÁü·Ò¤®¹ç¤ï¤»¤¿¿Í¡¡²Î»ì¤È¹ç¤¤¤¹¤®¤ÆÅ·ºÍ¡×
¡ÖÀ¤³¦Î¦¾å¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¿ÀÊÔ½¸¡£TBS¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÇï¼ê¡×
¡Ö¤³¤³¡¢ÊÔ½¸¿À¤Ã¤Æ¤Æ¿è¤À¤Ã¤¿¡×
¡Ö¥¨¥â¤¹¤®¤ÆtbsÅ·ºÍ¤¹¤®¤¿¤è¡ª¡¡À¤³¦Î¦¾åÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡ª¡×
¡Ö»ä¤â¤¢¤ì¤ÇÎÞÁ£Êø²õ¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¸«¤ë¤È¥×¥í¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤Ê¤È²þ¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¹½À®¤·¤¿¿Í¤ËÎ×»þ¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤¢¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹w¡×
¡¡Âç²ñÂè3Æü¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿15Æü¡¢¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¹¤Ï6¥á¡¼¥È¥ë30¤ÎÀ¤³¦¿·µÏ¿¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¸ÞÎØ¤â´Þ¤á¤ë¤ÈÀ¤³¦Âç²ñ¤Ç5Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
