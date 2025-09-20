¡Ú¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¡Û90Ç¯Âå¤¿¤Þ¤´¤Ã¤ÁÉ÷¥Ñ¥Ã¥±¤¬²Ä°¦¤¤¡Ö¤Þ¤ó¤Þ¤ë¾Æ¤¡×¡¢ºÆ¤Ó¡ª
ºòÇ¯Âç¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¡¢90Ç¯Âå¤¿¤Þ¤´¤Ã¤ÁÉ÷¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡Ö¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á ¤Þ¤ó¤Þ¤ë¾Æ¤¡×¤¬ºÆ¤Ó»²¾å¡ª¡¡Á°²ó¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Êý¤â¤Ç¤¤¿Êý¤â¡¢²û¤«¤·¤µ¤È²Ä°¦¤é¤·¤µ¡¢¤½¤·¤ÆÈþÌ£¤·¤µ°î¤ì¤ë³Ú¤·¤¤¤ª¤ä¤Ä¤òº£°ìÅÙ³Ú¤·¤ó¤¸¤ã¤ª¤¦¡£
¡ùÅö»þ¤Î¡Ö¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¡×¤ò»×¤¤½Ð¤¹²Ä°¦¤¤¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿6ÅÀ¡Ë¡ä¡ä¡ä
ºòÇ¯¹¥É¾¤òÇî¤·¤¿¡Ö¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á ¤Þ¤ó¤Þ¤ë¾Æ¤¡×¤¬¡¢2025Ç¯9·î23Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥ÈÌó1Ëü6300Å¹ÊÞ¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡Ë¤Î¥Á¥ë¥É¥¹¥¤¡¼¥Ä¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤ÆºÆÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ö¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á ¤Þ¤ó¤Þ¤ë¾Æ¤¡×¤Ï¡¢Ãã¿§¤Î¤â¤Á¤â¤ÁÀ¸ÃÏ¤Îº£Àî¾Æ¤¤ÎÉ½ÌÌ¤Ë¡¢½éÂå¡Ö¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¡×¤Î¥É¥Ã¥È³¨¤¬¾Æ¤°õ¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤¿²¿¤È¤â°¦¤é¤·¤¤¤ª²Û»Ò¡£
¾Æ¤°õ¤ÏÁ´9¼ï¤Ç¡¢¡Ö½éÂå¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¡×¤òÃÎ¤ëÊý¤ÏÅö»þÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°é¤Æ¤¿¤¢¤Î»Ò¤¿¤Á¤Ë²û¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
º£Àî¾Æ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¥ß¥ë¥¯Ì£¤Î¥¯¥ê¡¼¥àÆþ¤ê¢ö
¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÁ´3¼ï¤Ç¡¢ÉÕÂ°¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥·¡¼¥ë¤ÏÁ´9¼ï¡£
¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤È¥·¡¼¥ë¤Î°ìÉô¤Ï90Ç¯ÂåÅö»þ¡¢¤¿¤Þ¤´¤Ã¤ÁËÜÂÎ¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¡£¤Þ¤ó¤Þ¤ë¾Æ¤¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡£
¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ï¤¿¤Þ¤´¤Ã¤ÁËÜÂÎ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦UFO¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¤Þ¤ó¤Þ¤ë¾Æ¤¥¯¥Ã¥¥ó¥°¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÁ´3¼ï¡£¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤«¤é¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¤¿¤Á¤¬¥Á¥é¥ê¤ÈÇÁ¤¯ÍÍ»Ò¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â¥¥å¡¼¥È¢ö
¥·¡¼¥ë¤Ï¡¢¤¿¤Þ¤´¤Ã¤ÁËÜÂÎ¤¬¥¯¥ê¡¼¥à¤Ç¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤µ¤ì¤¿¥·¡¼¥ë¥Ç¥¶¥¤¥óÅù¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ä¤Þ¤ó¤Þ¤ë¾Æ¤¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤ÎºÆÈÎÇä¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢ÃÍÃÊ¤ÎÊÑ¹¹µÚ¤Ó¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ä¥·¡¼¥ëÎ¢ÌÌ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë°ìÉôÊÑ¹¹¤¬¤¢¤ë¤Û¤«¡¢2024Ç¯ÈÎÇä¾¦ÉÊ¤ËÉÕÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿Tamagotchi Uni¤Ç»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¡Ö¤¿¤¤¤Ã¤Á¤ä¤¤°¤ë¤ß¡×¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥³¡¼¥É¤ÏÉÕÂ°¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤ò¡£
ÈþÌ£¤·¤¯¤Æ²û¤«¤·¤¯¤Æ²Ä°¦¤¤¡Ö¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á ¤Þ¤ó¤Þ¤ë¾Æ¤¡×¡¢½Ð²ñ¤¨¤¿¤é¤¼¤Ò¤´¾ÞÌ£¤¢¤ì¡ª
¡ÊC¡ËBANDAI
