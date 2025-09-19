Ç¤Ë¡Ø¤Þ¤¿¤¿¤Ó¡Ù¤ò¤¢¤²¤ÆËÜÅö¤ËÂç¾æÉ×¡©Í¿¤¨¤ëºÝ¤Ë¼é¤ë¤Ù¤4¤Ä¤ÎÃí°ÕÅÀ
¡Ö¤Þ¤¿¤¿¤Ó¡×¤È¤Ï¡©
¤Þ¤¿¤¿¤Ó¤Ï¡¢¥Þ¥¿¥¿¥Ó²Ê¥Þ¥¿¥¿¥ÓÂ°¤ËÂ°¤¹¤ëÍîÍÕ¤Ä¤ëÀ¿¢Êª¤Ç¤¹¡£
ËÌ³¤Æ»¤«¤é¶å½£¤Þ¤ÇÆüËÜ³ÆÃÏ¤Î»³´ÖÉô¤Ë¼«À¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀÎ¤«¤é´ÁÊýÌô¤È¤·¤Æ¤âÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ç¤¬¤Þ¤¿¤¿¤Ó¤ËÈ¿±þ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥¿¥¿¥Ó¥é¥¯¥È¥ó¡×¤ä¡Ö¥¢¥¯¥Á¥Ë¥¸¥ó¡×¡¢¡Ö¦Â－¥Õ¥§¥Ë¥ë¥¨¥Á¥ë¥¢¥ë¥³ー¥ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À®Ê¬¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ÄÂÎº¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤¬Ç¤ÎÓÌ³Ð¤òÄÌ¤¸¤Æ¿À·Ð¤ËºîÍÑ¤·¡¢¥´¥í¥´¥íÅ¾¤¬¤Ã¤¿¤ê¡¢¤è¤À¤ì¤ò¤¿¤é¤·¤¿¤ê¤È¡¢¤Þ¤ë¤Ç¿ì¤Ã¤Ñ¤é¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¡£
ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Í¥Ú¥¿¥é¥¯¥Èー¥ë¡×¤È¤¤¤¦À®Ê¬¤Ë¤âÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£¥Í¥Ú¥¿¥é¥¯¥Èー¥ë¤Ë¤Ï¡¢²ã¤òÈò¤±¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¡¢ÂÎ¤Ë¤³¤¹¤ê¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç²ã¤«¤é¿È¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¸¦µæ·ë²Ì¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¤¿¤Ó¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¤¤ÎÃí°ÕÅÀ4¤Ä
1.Í¿¤¨¤¹¤®¤ÏNG
¤Þ¤¿¤¿¤Ó¤Ï¡¢¿Í´Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¤ª¼ò¤ä¥¿¥Ð¥³¤È»÷¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤ï¤Ð¡ÖÓÏ¹¥ÉÊ¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡£
´î¤Ö¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÉÑÈË¤ËÍ¿¤¨¤ë¤È¡¢ÓÒÅÇ¤ä²¼Î¡¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¶½Ê³¤·¤¹¤®¤Æ¹¶·âÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿¾É¾õ¤¬½Ð¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¤Ë¤ª¤¤¤òÓÌ¤¬¤»¤ëÄøÅÙ¤Ë¤·¤Æ¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÍ¿¤¨¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
2.»ÒÇ¤ä¹âÎðÇ¤Ë¤Ï¹µ¤¨¤ë
¤Þ¤¿¤¿¤Ó¤Î»É·ã¤Ï¡¢À®Ä¹ÅÓÃæ¤äÂÎÎÏ¤ÎÍî¤Á¤Æ¤¤¤ëÇ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉéÃ´¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
À¸¸å6¤«·îÌ¤Ëþ¤Î»ÒÇ¤ä¡¢¥·¥Ë¥¢´ü¡Ê11ºÐÁ°¸å¡Ë¤ËÆþ¤Ã¤¿¹âÎðÇ¡¢»ýÉÂ¡Ê¿ÕÂ¡ÉÂ¤ä¿´Â¡ÉÂ¤Ê¤É¡Ë¤Î¤¢¤ëÇ¤ÏÈò¤±¤¿Êý¤¬°ÂÁ´¤Ç¤¹¡£
¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢¾¯ÎÌ¤«¤é»î¤·¤¿¤ê¡¢½Ã°å»Õ¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
3.Ê´Ëö¡¦¥¹¥×¥ìー¤ÏÆÃ¤ËÃí°Õ
»ÔÈÎ¤Î¤Þ¤¿¤¿¤ÓÀ½ÉÊ¤Ë¤Ï¡¢Ê´Ëö¤ä¥¹¥×¥ìー¡¢»Þ¡¦ÌÚ¤Î¼Â¤Ê¤É¡¢¿§¡¹¤Ê¥¿¥¤¥×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ê´Ëö¥¿¥¤¥×¤Ï¡¢¥Õー¥É¤Ë¤«¤±¤ë¤È¿©Íß¤¬Áý¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»É·ã¤¬¶¯¤¤¤¿¤á¡¢Í×Ãí°Õ¡£
°ìÊý¤Ç»Þ¤Ï¡¢²á¾êÀÝ¼è¤Î¿´ÇÛ¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¤«¤¸¤Ã¤¿¤ê¥¹¥ê¥¹¥ê¤·¤¿¤ê¤È¡¢¤ª¤â¤Á¤ã¤ä¥¹¥È¥ì¥¹²ò¾Ã¤Î¥°¥Ã¥º¤È¤·¤Æ¤â»È¤¨¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¼Â¤ò´ÝÆÝ¤ß¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Ä²¤ËµÍ¤Þ¤é¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£Ç¯Îð¤ä¸ÄÂÎº¹¤Ë±þ¤¸¤Æ»È¤¤Ê¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
4.¤´Ë«Èþ¡¦¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥åÍÑ¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤ò
¤Þ¤¿¤¿¤Ó¤Ï¡¢¤ª¤ä¤Ä¤ä±ÉÍÜÊä½õ¿©ÉÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤´Ë«Èþ¤ä¥¹¥È¥ì¥¹²ò¾Ã¤Î¤¿¤á¤Î¥°¥Ã¥º¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¤¿¤Ó¤Ë°ÍÂ¸À¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Í¿¤¨¤¹¤®¤ë¤È¸ú²Ì¤¬Çö¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÄÞÀÚ¤ê¤ò´èÄ¥¤Ã¤¿¸å¤Î¤´Ë«Èþ¤ä¡¢±¿Æ°ÉÔÂ²ò¾Ã¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ê¤É¡¢¾ìÌÌ¤Ë±þ¤¸¤Æ¾å¼ê¤Ë»È¤¤Ê¬¤±¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
Ç¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Þ¤¿¤¿¤Ó¤Ï¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ç³Ú¤·¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¤Ç¤â¡Ö°ÂÁ´¤Ë¡×¡Ö¤Û¤É¤Û¤É¤Ë¡×¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¾¯ÎÌ¤Ç³Ú¤·¤à¡¢»ÒÇ¤ä¹âÎð¤ÎÇ¤Ê¤É¤Ë¤Ï¹µ¤¨¤ë¡¢¤´Ë«Èþ¤äµ¤Ê¬Å¾´¹¤Ë³èÍÑ―¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÀ¤ËÃí°Õ¤·¤Ê¤¬¤éÍ¿¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¾å¼ê¤Ë»È¤¨¤Ð¡¢¿©ÍßÉÔ¿¶¤ä±¿Æ°ÉÔÂ¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿ÌäÂê¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¼ê½õ¤±¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¤¦¤Á¤Î»Ò¤Ï¤É¤ó¤ÊÈ¿±þ¤ò¤¹¤ë¤«¤Ê¡©¡×¤È´Ñ»¡¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ç¤Î¸ÄÀ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ³èÍÑ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£Ç¤¬¥´¥í¥´¥í¤Èµ¤»ý¤Á¤è¤µ¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ï¡¢»ô¤¤¼ç¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÌþ¤ä¤·¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
(½Ã°å»Õ´Æ½¤¡§³ëÌî½¡)