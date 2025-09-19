タレントのぺえが、紅しょうがの熊元プロレスとの意外な共通点を発見し、自身の体型の秘密に気づく場面があった。

【映像】ぺえが共通点を見つけた女芸人

9月18日放送のテレビ朝日系バラエティー番組『私が愛した地獄』では、タレントのぺえ、YouTuber・平成フラミンゴのRIHO、お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀がMCを務め、ゲストに紅しょうがの相方・熊元プロレスが登場した。

番組冒頭、熊元はぺえに「いや、嬉しいですね。私もぺえさん（好き）。めっちゃ嬉しかったわ」と親しみを表現。その後、意外な共通点について「ぺえさん、水めっちゃ飲むんすよ、すごい量」と指摘した。

これにぺえは「1食で2リットル行くからね」と驚きの水分摂取量を認める。熊元も「でしょ。私も、絶対に水2リットル飲むんですよ。ほんとに」と同意し、二人が同じ習慣を持っていることが明らかになった。

この共通点に気づいたぺえは「そうよね。だから今証明されたよね。そ、いっぱい飲んだら太るよっていう」と、突然の気づきを口にする。さらに「ダイエットは1日2リットルじゃないよ」と、一般的なダイエット法で推奨される1日の水分摂取量と自分たちの飲み方が違うことを指摘。

「食事中に飲み過ぎなのかな。私たち」と、食事の際に大量の水を飲むことが体型に影響している可能性を示唆した。