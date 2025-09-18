おしゃれで可愛い「靴下」→【セリア】に110円で売ってた、、！（歓喜）

「これが110円？ 」と思わず二度見してしまいそうな、可愛さとコスパを両立した靴下が【セリア】に登場しています。デザインも豊富でガーリーにもカジュアルにも合わせやすく、いつものスタイリングにさりげなくアクセントを加えてくれそうです。お財布に優しい価格なので、複数買いもおすすめ。靴下遊びが楽しいこれからの季節にぜひ取り入れてみて。

足元から気分を上げるメローソックス

【セリア】「レディースクルー丈 ワッフルメロー」\110（税込）

足元からさりげなく可愛さを添えてくれるソックス。110円とは思えない上品な、ワッフルのような編み地、履き口のメロー加工がフェミニンなアクセントに。デイリーにもお出かけにも使えそうなデザインで、きれいめにもカジュアルにも合わせやすそうな優秀アイテムです。シンプルな定番の着こなしも、このソックスをプラスするだけで一気にこなれ感がアップしそう。大人可愛いスタイリングにはぜひチョイスしてほしい一足です。

ユニークな遊び心がつくるこなれ感

【セリア】「婦人10cm スニーカー丈ソックス もけもけドット柄」\110（税込）

足元から遊び心をプラスしてくれるもけもけのドット柄が印象的なソックス。スニーカー丈でカジュアルに合わせやすく、立体的な模様デザインが大人可愛いアクセントになっています。110円というプチプラながら高いデザイン性で、おしゃれに敏感な大人女性にぴったりのアイテム。 @ftn_picsレポーターとも*さんは「サンダルやパンプスに合わせてチラ見せしても可愛いかも！ 」とおすすめしています。

さりげない抜け感漂うメッシュデザイン

【セリア】「婦人ショートクルー丈 粗メッシュ ビタミンカラー」\110（税込）

履くだけでヘルシーな抜け感を演出してくれそうな、さりげないメッシュデザインのソックス。鹿子のような凹凸感のある少し粗めのメッシュ編みが軽やかで、蒸れやすい足元が快適そうなのが嬉しい。サンダルやスニーカーと相性バツグンで、コーデにさりげない遊び心と抜け感をプラスしてくれそうです。レポーターとも*さんは「粗メッシュだったり、履き口のリブが長めだったりと、何気ない気遣いが素敵」と絶賛。

快適メッシュ × フェミニンデザイン

【セリア】「婦人ショート丈 粗メッシュ メロウフリル」\110（税込）

快適さと可愛さを両立できそうなメッシュ素材 × フリルデザインのソックス。通気性の良さそうな粗メッシュで蒸れにくく快適な履き心地が期待できるカジュアルな雰囲気の編地と、履き口のフェミニンなメローフリルが絶妙なバランス感です。甘くなりすぎない短めな丈感も魅力。カジュアルときれいめの良いとこ取りデザインで、幅広いコーデと相性バッチリな予感。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：タニメグミ