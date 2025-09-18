¼¯Åç¥æ¡¼¥¹¤ÇÅÁÅý¤Î¡Ö40ÈÖ¡×¤òÇØÉé¤¦ÃË¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¿¤Ó¤ë¡£¥ÉÇÉ¼ê¤Ê³èÌö¤ÇÃíÌÜÅÙ¤¬Áý¤¹¤Ê¤«¡¢¥³¥Ä¥³¥Ä¤ÈËá¤Â³¤±¤ë¶¯¤¤°Õ»Ö¤È³Ø¤Ö°ÕÍß¤¬¤¢¤ë¤«¤é
¡¡2024Ç¯¤Î¥¯¥é¥Ö¥æ¡¼¥¹Áª¼ê¸¢¤È¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°EAST¤ÇÆÀÅÀ²¦¡£º£Ç¯¤Ï£²Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥¯¥é¥Ö¥æ¡¼¥¹Áª¼ê¸¢¤ÎÆÀÅÀ²¦¤Ëµ±¤¡¢J£±¤Ç¤â¥Ç¥Ó¥å¡¼ºÑ¤ß¡£
¡¡¤Þ¤À¹â¹»£²Ç¯À¸¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡¢¤½¤â¤½¤âFW¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤¬¹â¹»¤«¤é¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤ÇúÈ¯¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¥æ¡¼¥¹¤ÎÀäÂÐÅª¥¨¡¼¥¹¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¡¢µÈÅÄÌ«³¤¤À¡££¹·î15Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¥×¥ì¥ß¥¢EASTÂè13Àá¤ÎÁ°¶¶°é±Ñ¤È¤Î¾å°Ì·èÀï¤Ç¤â¡¢£±¥´¡¼¥ë¡¦£±¥¢¥·¥¹¥È¤ÈÂçË½¤ì¤ò¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¼ó°Ì¥¡¼¥×¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡Öº£Ç¯¤Ï¥·¥å¡¼¥È¤ò¥Ð¥ó¥Ð¥ó·è¤á¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤ÀÇ¼ÆÀ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡£³¡Ý£±¤Ç²÷¾¡¤·¤¿¸å¤À¤¬¡¢È¿¾Ê¤Î¿§¤Ï¶¯¤¤¡£¤½¤ì¤À¤±µÈÅÄ¤Ï¾ï¤Ë¥´¡¼¥ë¤Ëµ²¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£º£µ¨¤Ë¤³¤³¤Þ¤ÇÈà¤¬µó¤²¤¿¥´¡¼¥ë¤Ï£·¤Ä¤Ç¡¢ÆÀÅÀ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï£µ°Ì¥¿¥¤¤Ë¤Ä¤±¤ë¡£U-17¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×½Ð¾ì¤Ê¤É¤Ç£³»î¹ç¤ò·ç¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤ÈÈó¾ï¤ËÎÉ¤¤¿ô»ú¤À¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¤½¤ì¤Ç¤âËþÂ¤Ê¤É¤·¤Ê¤¤¡£
¡¡FCÂ¿Ëà¥¸¥å¥Ë¥¢¥æ¡¼¥¹¤«¤é¼¯Åç¥æ¡¼¥¹¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿µÈÅÄ¤Ï¡¢Ãæ³Ø¤Þ¤Ç¥Ü¥é¥ó¥Á¤ò¼çÀï¾ì¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÇúÈ¯Åª¤Ê¥¢¥¸¥ê¥Æ¥£¡¢Á°¤Ø¤Î¿ä¿ÊÎÏ¤È¥´¡¼¥ë¤Ø¤ÎìÅÍß¤µ¤òÇã¤ï¤ì¡¢FW¤Ø¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¡£¤½¤³¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ç½ÎÏ¤¬¤µ¤é¤Ë³«²Ö¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤È¤·¤ÆÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø¤³¤³¤¾¡Ù¤È¤¤¤¦»þ¤ËÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤³¤È¡£Ãæ³Ø¤Þ¤Ç¥Ü¥é¥ó¥Á¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼þ¤ê¤È·Ò¤¬¤ë¥×¥ì¡¼¤ÏÅÚÂæ¤È¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢£³¿ÍÌÜ¤ÎÆ°¤¤Ç¡Ê¥·¥å¡¼¥È¥¨¥ê¥¢¤Þ¤Ç¡ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤ò¤â¤é¤¦Æ°¤¤ä¡¢Áê¼ê¤ÎµÕ¤òÆÍ¤¯Æ°¤¤â¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤·¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¤Ç¤½¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÌøÂô¡ÊÆØ¡¿ºòÇ¯¤Þ¤Ç¥æ¡¼¥¹´ÆÆÄ¡¢º£µ¨¤Ï¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥³¡¼¥Á¡Ë¤µ¤ó¤«¤é¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÆ°¤¤äÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤ò³Ø¤Ù¤¿¤Î¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡¤³¤¦¸ý¤Ë¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤ÆÆü´ÚÂç²ñ¡¢¥É¥¤¥ÄÂç²ñ¤ÈÆóÅÙ¤ÎWÇÕ¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ç¤â¤¢¤ëÌøÂô¥³¡¼¥Á¤«¤é¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ï¡¢µÈÅÄ¤Î¥×¥ì¡¼¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÏÃ¤òÁ°¶¶°é±ÑÀï¤ËÌá¤¹¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤Î£³ÅÀÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥´¡¼¥ë¤Ï¡¢µÈÅÄ¤¬ÆÀÅÀ¤òÎÌ»º¤Ç¤¤ëÍýÍ³¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à£²Ê¬¡¢Ì£Êý¤Î¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÁê¼êDF¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢µÈÅÄ¤ÏÌÔÁ³¤È¥×¥ì¥¹¤ò¤«¤±¤ë¡£¥¯¥ê¥¢¤¬¼å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤Ü¤ì¤ò¡¢¼«¿È¤Î¸å¤í¤ÇMFÊ¿ÅçÂç¸ç¤¬½¦¤Ã¤¿¤Î¤ò¸«¤¿½Ö´Ö¡¢¥´¡¼¥ë¤ËÇØ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤¿µÈÅÄ¤Ï¤¹¤°¤Ë²£¤Ë¥¹¥é¥¤¥É¤·¡¢Ê¿Åç¤¬»Å³Ý¤±¤Æ¤â¼«Ê¬¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤Æ¤â¤¤¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ËÆ°¤¤¤¿¡£
¡ÖÂç¸ç¤¬¤³¤Ü¤ì¤ò½¦¤¦Ä¾Á°¤Ë°ì½Ö¡¢¼ó¤ò¿¶¤Ã¤¿¤é¡¢ËÍ¤Îº¸Â¦¤Ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤òÁÀ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Âç¸ç¤¬¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤Ã¤¿¤é¼«Ê¬¤¬¤³¤Ü¤ì¤òµÍ¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë½àÈ÷¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥ï¥ó¥È¥é¥Ã¥×¤·¤¿Ê¿Åç¤Ï¤½¤ÎÆ°¤¤ò¸«Æ¨¤µ¤º¡¢¤¹¤°¤Ë¥Ñ¥¹¤ò¶¡µë¡£¤½¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ËÂÐ¤·¤ÆµÈÅÄ¤Ï¥¯¥í¥¹¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÆþ¤ì¤ÆÁÇÁá¤¯¿ÈÂÎ¤ò¥´¡¼¥ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¤«¤é¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Ë¿¨¤ì¤ºÎ¢¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ËÎ®¤·¤Æ¡¢ºÆ¤Ó±¦Â¤Î¥¯¥í¥¹¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÆþ¤ì¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þº¸Â¤ò°ìÁ®¡£¥Ü¡¼¥ë¤Ï¥·¥å¡¼¥È¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ËÍè¤¿DF¤è¤ê°ì½ÖÁá¤¯¤¹¤êÈ´¤±¡¢GK¤âÈ¿±þ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¥Ë¥¢¥µ¥¤¥É¡Êº¸¶ù¡Ë¤ËÆÍ¤»É¤µ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤â¤·¡¢¤³¤Î¾ìÌÌ¤ÇµÈÅÄ¤¬Ê¿Åç¤Î¥Ñ¥¹¤òÂ¤â¤È¤Ç¼õ¤±¤Æ¤«¤é¥¿¡¼¥ó¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¥·¥å¡¼¥È¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¹çÃ×¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤ÇÀÚ¤êÊÖ¤·¤Æ¥´¡¼¥ë¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤Î»þ´Ö¤Ë¼éÈ÷¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¬Éß¤«¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢¥´¡¼¥ë¤Î³ÎÎ¨¤Ï²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ü¡¼¥ë¤òÎ®¤·¤Æ¤«¤é¤â¡¢±¦Â¤Î¥¯¥í¥¹¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¼´¤òºî¤é¤º¤Ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤é¡¢DF¤Î¥·¥å¡¼¥È¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢GK¤â¥·¥ó¥¯¥í¤¹¤ë»þ´Ö¤ä¥³¡¼¥¹¤¬¸ÂÄê¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤æ¤¨¤Ë¡¢È¿±þ¤µ¤ì¤Æ»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
