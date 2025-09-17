須坂市のふるさと納税返礼品の産地偽装問題を巡り、17日、市の再発防止策などを話し合う市議会の特別委員会が開かれました。出席した議員からは三木正夫市長の責任を問う厳しい意見が相次ぎました。



須坂市議

「現地調査をすぐしなかった、その責任者としての三木市長の責任が一番重い」



市議会の特別委員会は８月、提出された第三者委員会の報告を受けて行われたものです。



須坂市のふるさと納税を巡っては、今年3月に返礼品のシャインマスカットに産地偽装があったことが発覚。6月には地方税法に基づき、2年間、ふるさと納税の指定から取り消されていました。



