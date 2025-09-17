ソニーは、スタンダードモデルという位置づけのスマートフォン「Xperia 10 VII（エクスペリア テン マークセブン）」を2025年9月中旬以降に発売する。

広い表示領域とフロントスピーカー搭載

カメラアプリの起動と撮影を同一ボタンで操作でき、構えると同時にシャッター操作が可能な「即撮りボタン」を搭載。

約5000万画素・広角、約1300万画素・超広角の2眼カメラを背面に装備する。前面カメラは約800万画素。

リフレッシュレート120Hzの約6.1型フルHD+有機ELディスプレイは、従来モデルから画面の表示領域を広げたことで、より見やすく快適なコンテンツ視聴を実現した。

フロントスピーカーを搭載し、ライブ映像やSNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）動画などを迫力のあるサウンドで楽しめる。

GoogleのAIアシスタント「Gemini」を搭載。電源ボタンの長押しですぐに起動できる。

画像や動画、テキストを丸で囲んだり、ハイライトしたりすることで調べたい対象を簡単にウェブ検索可能な「かこって検索」が利用可能だ。

バッテリー容量は5000mAh。独自の「いたわり充電」により、使用開始から4年経過してもバッテリー劣化を防げるという。

メモリーは8GB、内蔵ストレージは128GB、microSDXC（最大2TB）に対応する。

カラーはホワイト、ターコイズ、チャコールブラックの3色。