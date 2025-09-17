ヘンリー王子が41歳に 妻メーガン妃が出会う前の写真を公開
英王室を離脱したヘンリー王子が、9月15日に41歳の誕生日を迎えた。妻メーガン妃がインスタグラムにて、出会う前に撮影された、夫の誕生日を祝った。
【写真】ぼさぼさ髪で軍服を身に纏うヘンリー王子
15日の投稿で、メーガン妃はカーキ色の軍服に身を包んだ若い王子の写真を公開。「あら、こんにちは、バースデーボーイ」と綴り、「イケてる」と言う意味の炎の絵文字を添えた。
Peopleによると、この写真は、今から10年前、王子の31歳の誕生日に、第二次大戦中に英軍がドイツ軍と対峙した航空戦バトル・オブ・ブリテンから75年を祝う記念式典で撮影されたものだそう。胸元のワッペンには、当時プリンス・オブ・ウェールズだった父チャールズ国王の称号を基に、「ヘンリー・ウェールズ」と記されており、整えられていない髪の毛としかめ面が、どことなく若さを感じさせる。
今年1月にインスタグラムに復帰して以来、自身のビジネス活動に加え、家族の様子をシェアして来たメーガン妃。8月には「通常の番組を中断して、重要なメッセージをお伝えします」とキャプションを添えて、ソルト・ン・ペパー feat. アン・ヴォーグの楽曲「Whatta Man」とともに、王子が華麗に、サーフィンで波を乗りこなす様子をシェアし、注目を集めていた。
引用：「Meghan，Duchess of Sussex」インスタグラム（＠meghan）
