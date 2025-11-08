台風26号は今日8日午前3時に「大型」で「強い」勢力に発達しました。週明けにも進路を北よりに変える見込みで、沖縄は警報級の大雨や高波の可能性があります。今後の進路に注意が必要です。台風26号が大型で強い勢力に週明けにも南西諸島に影響かフィリピンの東を西よりに進む台風26号は、今日8日、午前3時に「大型」で「強い」勢力になりました。今後はさらに発達して、明日9日には「非常に強い」となる見込みで、10日(月)にか