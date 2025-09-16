「ファミマのお芋掘り」全18種類、9月16日発売、2025年は掘って食べる!?ファミリーマート初の“体験型スイーツ”登場!

ファミリーマートは9月16日より、旬の芋を使った商品18種類を展開する「ファミマのお芋掘り」を全国の店舗で開始した。

2021年の初開催以来、年々注目度が高まり、同社の秋の恒例キャンペーンとなっている。今年は、紅はるか・紅あずま・鳴門金時・紅芋といった多彩な品種を使用。初めての”体験型のスイーツ”として、まるでお芋掘りを体験しているかのような遊び心あふれる「掘って発見!スイートポテト」(税込368円)を発売する。同商品は、まるでお芋掘りをしているような体験型デザート。ココアスポンジとクランチを土に見立て、色違いのお芋を含めてミニサイズのスイートポテトが4つ隠されている。

ロールケーキみたいなスイートポテト

スイートポテトなのに見た目がロールケーキのような「ロールケーキみたいなスイートポテト」(税込298円)は、紅はるかの芋あんとホイップクリームを、スイートポテト生地でロールケーキのように包んだスイーツ。紅はるかのねっとりと濃厚な味わいで見た目も楽しめる仕立てになっている。スイートポテトは「紅はるかのスイートポテト」 (税込285円)など4品を展開する。

昨年好評だったマドレーヌは、今年は「おいものマドレーヌ〜芋あん入り〜」(税込180円)とし、“芋あん入り”に進化。紅はるかのペーストと蜜漬けした紅はるかの角切り入りの生地と芋あんで、ねっとりと濃厚なさつまいも感を楽しめる。

焼きいもバターシェイク

人気のフラッペシリーズでは、氷を使わないシェイク仕様の「焼きいもバターシェイク」(税込360円)が新登場。紅はるかの食感、甘みとバターの香りで口どけなめらかな一杯となっている。

たべる牧場紅いも

「食べる牧場」シリーズでは、「たべる牧場紅いも」(税込298円)を発売する。上層は北海道産牛乳を56%使用したコクのあるミルクアイス、中間層は紅芋あん、下層に紅芋アイスを入れ、それぞれに紅芋を使用している。アイスクリームは、ワンハンドで味わえる「紫いもと紅はるかのモンブランアイス」(税込268円)も展開する。

以前好評だった「ピザサンド さつまいもチーズ(紅はるか)」(税込330円)は、紅はるかのダイスとペーストを使用し、2種のチーズとハニーメープルを合わせている。

その他、「スイートポテト&ホイップサンド」(税込375円)や「生フランスパン(おいも&マーガリン)」(税込168円)など、味わいと見た目も楽しめる品揃えとなっている。