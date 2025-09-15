【ラディカル再上陸1】レースカー『SR3 XXR』日本導入開始！2026年からワンメイクシリーズもスタート予定
サーキットでのドライビング体験を提供
『ラディカル・モータースポーツ』（本社：英国ピーターバラ）および『クラフト・バンブー・レーシング』は、日本市場における公式ディストリビューターとして『ラディカル・ジャパン』を設立。レースカー『SR3 XXR』をはじめとする各モデルの販売、サポートを開始した。
【画像】レースカー『ラディカルSR3 XXR』日本導入開始！ 全61枚
ラディカル・モータースポーツは1997年に英国ピーターバラで創業して以来、累計3000台以上のスポーツカーを製造。軽量構造、スーパーバイク由来のテクノロジー、空力性能を組み合わせ、ハイパフォーマンスとサーキットでのドライビング体験を提供してきた。
日本に導入開始されたラディカルSR3 XXR。 ラディカル・ジャパン
現在、25ヵ国にディーラーネットワークを持ち、世界14ヵ国で『ラディカルカップ』シリーズのワンメイクレースを展開している。
SR3 XXRはラディカルの中心となるモデルで、20年以上にわたって進化を続けてきたレーシングカー。ラディカル・パフォーマンス・エンジンズ（RPE）による完全自社開発のエンジンを搭載し、第五世代となる現行ユニットは、1500ccで232BHPを発揮。パワーウェイトレシオは350BHP/t以上となる。
ラディカル初となる、バイオ燃料での走行も可能だ。駆動系は6速シーケンシャルマニュアルトランスミッション（パドルシフトおよびオートブリッバー付）を採用する。
全モデルを英国で製造、受注生産で販売
ラディカル・ジャパンは他にも入門モデル『SR1 XXR』、ターボを搭載する『SR10 XXR』もラインナップ。全モデルが英国で製造され、受注生産で販売される。
また、新たに『ラディカル・カップ・ジャパン』を2026年より開催予定。国内各地のサーキットで行うSR3 XXRのワンメイクレースシリーズで、詳細は近日発表予定という。
2026年からはワンメイクレース『ラディカル・カップ・ジャパン』が開催予定。 ラディカル・ジャパン
なお、ラディカル・ジャパンは、ラディカル・モータースポーツとクラフト・パンプー・レーシングのパートナーシップによって運営される。クラフト・バンプー・レーシングは、GT、ツーリングカー、プロトタイプ、シングルシーターなど各カテゴリーで10年以上活動してきたチームだ。
ラディカルSR3 XXRのスペック
●出力：232BHP
●車重：620kg
●全長：4077mm
●全幅：1799mm
●ベース車両価格（税別）：2158万9000円
●ボディ：軽量スペースフレーム構造シャシー
複合素材製ボディ、フロントスプリッター、リアディフューザー
カーボンファイバー製二段式（バイプレーン）リアウイング（ハイダウンフォース仕様）
LEDランニングライトおよびブレーキランプ
●エンジン
RPE第5世代1500cc直列4気筒16バルブ
ドライサンプ（専用メカニカルオイルポンプ）
電子制御ドライブ・バイ・ワイヤスロットル、オーバーヘッド式燃料噴射
カーボン製エアボックス
ハイフロー・レーシングエキゾースト（静音サイレンサー装着可）
●パワートレイン
ミドシップ/後輪駆動
6速一体型シーケンシャルギアボックス
クワイフ製ファイナルドライブ＋リミテッドスリップデフ
自動ブリッピング付き空圧式バドルシフト
●ブレーキ
フロント＆リア：ラジアルマウント4ポットキャリパー
280×25mmフルフローティング48ペーンディスク
ラジアルセンターロック式鉄造アルミホイール
フロント8×15、リア10.5×16タイヤ
ハンコックレーシングタイヤ（スリック＆レイン仕様）
●コクピット
ふたり乗り/ひとり乗り仕様シャシー選択可能
LCDディスプレイ内蔵フォーミュラステアリング
ステアリングからエンジンマップ調整可能
ダッシュボードにブレーキバイアス調整ノブ
GPS内蔵スマーティカム・ビデオシステム搭載
●サスペンション
調整可能なNik-linkサスペンション
前後：ウィッシュボーン
調整式プッシュロッド
軽量でメンテナンス性の高い鋳造アップライト
前後ともに交換可能なロールバー
イントラックス製シングルアジャスタブルダンパー
●オプション
APレーシング製ブレーキアップグレード
イントラックス製トリプルアジャスタブルダンパー
カーボンファイバー製フロントスプリッター&リアディフューザー
カーボンファイバー製ダッシュボードアップグレード
コクピットセーフティストラクチャー
エアジャッキシステム
ドライブレーク式給油システム
サーキット用静音サイレンサーシステム
耐久レース用LEDヘッドライト
タイヤ圧/温度モニタリングシステム
バイオ燃料対応（フレックスフューエルセンサー含む）
ボディカラー：7色から選択可能
ハーネスカラー：5色から選択可能
工場出荷時にグラフィックパッケージ選択可能
ラディカルSR3 XXRのベース車両価格は、税別で2158万9000円。 ラディカル・ジャパン