サーキットでのドライビング体験を提供

『ラディカル・モータースポーツ』（本社：英国ピーターバラ）および『クラフト・バンブー・レーシング』は、日本市場における公式ディストリビューターとして『ラディカル・ジャパン』を設立。レースカー『SR3 XXR』をはじめとする各モデルの販売、サポートを開始した。

【画像】レースカー『ラディカルSR3 XXR』日本導入開始！ 全61枚

ラディカル・モータースポーツは1997年に英国ピーターバラで創業して以来、累計3000台以上のスポーツカーを製造。軽量構造、スーパーバイク由来のテクノロジー、空力性能を組み合わせ、ハイパフォーマンスとサーキットでのドライビング体験を提供してきた。



日本に導入開始されたラディカルSR3 XXR。 ラディカル・ジャパン

現在、25ヵ国にディーラーネットワークを持ち、世界14ヵ国で『ラディカルカップ』シリーズのワンメイクレースを展開している。

SR3 XXRはラディカルの中心となるモデルで、20年以上にわたって進化を続けてきたレーシングカー。ラディカル・パフォーマンス・エンジンズ（RPE）による完全自社開発のエンジンを搭載し、第五世代となる現行ユニットは、1500ccで232BHPを発揮。パワーウェイトレシオは350BHP/t以上となる。

ラディカル初となる、バイオ燃料での走行も可能だ。駆動系は6速シーケンシャルマニュアルトランスミッション（パドルシフトおよびオートブリッバー付）を採用する。

全モデルを英国で製造、受注生産で販売

ラディカル・ジャパンは他にも入門モデル『SR1 XXR』、ターボを搭載する『SR10 XXR』もラインナップ。全モデルが英国で製造され、受注生産で販売される。

また、新たに『ラディカル・カップ・ジャパン』を2026年より開催予定。国内各地のサーキットで行うSR3 XXRのワンメイクレースシリーズで、詳細は近日発表予定という。



2026年からはワンメイクレース『ラディカル・カップ・ジャパン』が開催予定。 ラディカル・ジャパン

なお、ラディカル・ジャパンは、ラディカル・モータースポーツとクラフト・パンプー・レーシングのパートナーシップによって運営される。クラフト・バンプー・レーシングは、GT、ツーリングカー、プロトタイプ、シングルシーターなど各カテゴリーで10年以上活動してきたチームだ。

ラディカルSR3 XXRのスペック

●出力：232BHP

●車重：620kg

●全長：4077mm

●全幅：1799mm

●ベース車両価格（税別）：2158万9000円

●ボディ：軽量スペースフレーム構造シャシー

複合素材製ボディ、フロントスプリッター、リアディフューザー

カーボンファイバー製二段式（バイプレーン）リアウイング（ハイダウンフォース仕様）

LEDランニングライトおよびブレーキランプ

●エンジン

RPE第5世代1500cc直列4気筒16バルブ

ドライサンプ（専用メカニカルオイルポンプ）

電子制御ドライブ・バイ・ワイヤスロットル、オーバーヘッド式燃料噴射

カーボン製エアボックス

ハイフロー・レーシングエキゾースト（静音サイレンサー装着可）

●パワートレイン

ミドシップ/後輪駆動

6速一体型シーケンシャルギアボックス

クワイフ製ファイナルドライブ＋リミテッドスリップデフ

自動ブリッピング付き空圧式バドルシフト

●ブレーキ

フロント＆リア：ラジアルマウント4ポットキャリパー

280×25mmフルフローティング48ペーンディスク

ラジアルセンターロック式鉄造アルミホイール

フロント8×15、リア10.5×16タイヤ

ハンコックレーシングタイヤ（スリック＆レイン仕様）

●コクピット

ふたり乗り/ひとり乗り仕様シャシー選択可能

LCDディスプレイ内蔵フォーミュラステアリング

ステアリングからエンジンマップ調整可能

ダッシュボードにブレーキバイアス調整ノブ

GPS内蔵スマーティカム・ビデオシステム搭載

●サスペンション

調整可能なNik-linkサスペンション

前後：ウィッシュボーン

調整式プッシュロッド

軽量でメンテナンス性の高い鋳造アップライト

前後ともに交換可能なロールバー

イントラックス製シングルアジャスタブルダンパー

●オプション

APレーシング製ブレーキアップグレード

イントラックス製トリプルアジャスタブルダンパー

カーボンファイバー製フロントスプリッター&リアディフューザー

カーボンファイバー製ダッシュボードアップグレード

コクピットセーフティストラクチャー

エアジャッキシステム

ドライブレーク式給油システム

サーキット用静音サイレンサーシステム

耐久レース用LEDヘッドライト

タイヤ圧/温度モニタリングシステム

バイオ燃料対応（フレックスフューエルセンサー含む）

ボディカラー：7色から選択可能

ハーネスカラー：5色から選択可能

工場出荷時にグラフィックパッケージ選択可能



ラディカルSR3 XXRのベース車両価格は、税別で2158万9000円。 ラディカル・ジャパン