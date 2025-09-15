被災地の希望の光になりたい──羽生結弦（30才）の強い思いはアイスショー「notte stellata」で結実した。全身全霊で舞う姿が観客たちを勇気づける一方で、ショーを運営する関係者たちの間には重苦しい雰囲気が立ち込めていた。【前後編の前編】

【写真】〈アイスショーでパワハラ問題〉運営している元番組ディレクターのA氏が関係者にパワハラ、今から11年前の羽生結弦

“王者”不在のオリンピックシーズンが始まった。2014年のソチ五輪と2018年の平昌五輪を連覇し、4位に終わった2022年の北京五輪出場を最後にプロスケーターに転向した羽生。来年2月に開催されるミラノ・コルティナ五輪の出場権獲得に向け現役選手が火花を散らす中、元絶対王者はある決断を下した。

《今シーズンですが、より進化するためにメンテナンス期間を設けることにしました！》

8月15日に自身のSNSにそう綴り、しばらく休養することを明かしたのだ。

「活動再開の時期については《来年の春頃を目指す》と明言を避けた羽生さんですが、すでに再出発の日を明確に思い描いているはず。というのも、羽生さんが座長を務めるアイスショー『notte stellata』（以下、ノッテ）を来年3月に開催するべく、水面下では関係者たちが動き出しています」（スケート関係者）

イタリア語の「満天の星」に由来する同公演は、東日本大震災で被災した羽生が、夜空に浮かんだ無数の星に希望を見いだした経験に着想を得たアイスショー。2023年から3年連続で3月11日前後に羽生の地元・宮城県で開催されている。

「被災地に対する思いの強い羽生さんにとって大切なショーです。半年以上かけて準備をしていて、すでに会場を押さえ、ゲスト出演者の選定が行われています」（前出・スケート関係者）

ところが、羽生が心血を注ぐ公演をめぐって、不穏な声が聞こえてくるのだ。ノッテの関係者が明かす。

「現在、来年の第4回公演に向けた準備が進められています。しかし、2023年の初回公演から運営幹部としてノッテに携わるA氏による、スタッフへの強い当たりが目に余るのです。

ミスに対し”お前何やってんだよ！””もう口もききたくない””帰ってくれ”と吐き捨てるように言ったり机を叩いたりするほか、休日や夜遅い時間でも関係なく業務上の即座の対応を求められた人もいて”これはパワハラだよ……”と嘆く声も聞こえてきます」

ノッテ実現に一役買ったA氏

A氏はアイスショーの興行が専門ではなく、もともとは日本テレビの番組に携わる映像ディレクター。羽生との関係は長年にわたる。

「初めは取材者と取材対象者という関係性の2人でしたが、東日本大震災の取材などを通して羽生さんとのかかわりを深めていきました。次第に羽生さんだけでなく、羽生さんの家族からも絶大な信頼を得るようになりました」（日本テレビ関係者）

羽生が「神様」「お師匠様」と崇める狂言師の野村萬斎（59才）と引き合わせたのもA氏だったという。

「いまや代表作となった『SEIMEI』を2015〜2016年シーズンに演じるにあたり、羽生さんと野村さんの対談をセッティングしたのがA氏だといわれています。今年のノッテで2人の初共演が実現したのもA氏の手腕でしょう」（前出・日本テレビ関係者）

羽生は2014年から2022年まで毎年、日本テレビ肝いりの『24時間テレビ』に出演していた。

「これもA氏との関係性によるところが大きいといわれています。いつしか羽生さんサイドと連絡を取るには、A氏を窓口にしないといけないという暗黙の了解が出来上がりました。もちろん、その方が話がスムーズに進む側面もありました。

一方で、”羽生さんがこう言っているから”と言われてしまえば誰もA氏には反論できず、一部スタッフの間ではA氏の言うこと＝羽生さんの意思と捉えるようになっていきました」（前出・日本テレビ関係者）

ノッテの実現にもA氏が一役買ったという。

「3.11を風化させないためにどのような取り組みが出来るのか議論や模索を重ねた2人は、『アイスショーを宮城で実施してはどうか』という結論に至ったそうなんです。それがノッテ公演の開催につながりました。羽生さんからすれば、”A氏なくしてノッテは実現しなかった”という気持ちでしょう。限られた人にしか心を開かない羽生さんにとって、A氏は”心から信頼できる仲間”のひとりなのです」（前出・日本テレビ関係者）

被災地のためにという羽生の思いを形にしたと評されるA氏だが、一方で、前出のノッテ関係者が指摘する”スタッフへの対応”が問題視されていた。ハラスメント事案に詳しい、しいの木法律事務所の萩尾健太弁護士が解説する。

「職場において行われるパワハラには、（1）優越的な関係を背景とした言動で、（2）業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、（3）労働者の就業環境が害されるもの、という3つの条件がすべて満たされたものが該当します。運営幹部がスタッフに対して理不尽に机を叩いたり声を荒らげるようなことを故意になした場合、その3条件を満たす可能性はあると思います」

本誌『女性セブン』が取材を進めると、ノッテに関する複数の内部資料が関係者からもたらされた。そこにはA氏をめぐる、過去のノッテでの言動が記されていた。

（後編へ続く）

