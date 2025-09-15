営業マンの“サボり術” 　外回り中に「雨降ってきた！洗濯物！」と帰宅、「週3〜4回はありますね」と語る男性

外回りの営業職は、ある程度自分の裁量で動ける。その自由さを利用して、私用を済ませているという人も中にはいるようだ。

投稿を寄せたのは、ルート営業職として働く40代の男性。勤務先やほとんどの客先が、自宅から近いエリアにあるという地の利を活かし、日々の営業計画に“自宅”を組み込んでいる。

「たまに『昨日の録画見に家帰ろう』と1時間くらい録画を見てまたルート営業に戻ったり……」

この男性は息抜きのほかにも、さまざまな理由から、営業中に自宅へ立ち寄っていると明かす。（文：天音琴葉）

営業ついでに家事を片付けていく

どうやら男性は、日々の細々とした用事を勤務時間中に済ませることが多いようだ。

「今日は妻が飲みに行くのでいないから晩飯をスーパーで買って家の冷蔵庫に入れに行くか」「ペットの餌がもうすぐ無くなりそうだから、買って家に置きに行こう」「明日は燃えるゴミの日だから、会社に帰る前の夕方にマンションのゴミステーションに捨てに家寄るか」

もしかすると、帰宅時間が遅いという事情もあるのかもしれない。急遽、自宅へ戻ることもあるそうだ。

「雨降ってきた！ 洗濯物取り込みに帰ろう！」

これには、羨ましいと思う人が多いだろうか。驚くべきは、自宅へ立ち寄る頻度だ。「そういう事が週に3〜4回はありますね」と明かす。もはや日常業務の一部となっている様子の男性は、自身の働き方について、

「自宅でゆっくりとかよりも、家の用事等を営業の中に取り込んで自宅に帰るルートを作って仕事している感じです」

と分析。営業成績が良いからこそできる“サボり術”だろう。

