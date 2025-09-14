山形vs富山 スタメン発表
[9.14 J2第29節](NDスタ)
※19:00開始
主審:窪田陽輔
<出場メンバー>
[モンテディオ山形]
先発
GK 1 トーマス・ヒュワード・ベル
DF 5 安部崇士
DF 13 野嶽寛也
DF 19 岡本一真
DF 22 城和隼颯
MF 21 田中渉
MF 71 中村亮太朗
MF 88 土居聖真
FW 10 氣田亮真
FW 25 國分伸太郎
FW 90 ディサロ燦シルヴァーノ
控え
GK 45 渋谷飛翔
DF 15 川井歩
DF 49 坂本稀吏也
MF 14 坂本亘基
MF 17 寺山翼
MF 20 吉尾海夏
FW 9 高橋潤哉
FW 23 大森真吾
FW 99 ベカ・ミケルタゼ
監督
横内昭展
[カターレ富山]
先発
GK 1 田川知樹
DF 2 吉田新
DF 4 神山京右
DF 5 今瀬淳也
DF 28 布施谷翔
MF 18 伊藤拓巳
MF 33 高橋馨希
MF 34 竹中元汰
MF 48 植田啓太
FW 11 小川慶治朗
FW 17 井上直輝
控え
GK 42 平尾駿輝
DF 19 實藤友紀
DF 46 川上優樹
DF 88 濱託巳
MF 8 松岡大智
MF 14 浦十藏
MF 24 河井陽介
FW 27 吉平翼
FW 39 古川真人
監督
安達亮
