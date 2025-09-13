2025バレーボール男子世界選手権（世界バレー）に臨む男子中国代表のメンバーが発表されている。

12日（金）にフィリピンで開幕した世界バレーの男子大会。中国は、ブラジル代表、セルビア代表、チェコ代表と同組のプールHに入っており、14日（日）にブラジル代表と予選ラウンド初戦を戦う。

世界バレーのメンバーには、オポジットの江川（ジャン・チュアン）など主力が主に名を連ねた。しかし、ネーションズリーグ2025ではメンバー登録されていた、207cmの高さを誇る中国代表のエース的アウトサイドヒッター（OH）張景胤（チャン・ジンイン）は、今年4月に発症したケガの影響でメンバーに入っていない。

またOHには劉力賓（リュー・リービン）が登録された。リュー・リービンは過去にも中国代表でのプレー経験を持ち、2018-19シーズンには日本のJTサンダーズ（現・広島サンダーズ）に所属していた。

男子中国代表の世界バレーメンバー14名は以下の通り。

■2025バレーボール男子世界選手権 男子中国代表メンバー

▼セッター

王鶴斌（ワン・フービン）

于垚辰（ユウ・ヤオチェン）

▼アウトサイドヒッター

李磊（リー・レイ）

俞元泰（ユー・エンタイ）

季道帥（ジー・ダオスワイ）

王濱（ワン・ビン）

劉力賓（リュー・リービン）

▼オポジット

温子華（ウェン・ズーハ）

江川（ジャン・チュアン）

▼ミドルブロッカー

李詠臻（リー・ヨンチェン）

張哲嘉（チャン・ジョージャ）

彭世坤（ポン・シーコン）

▼リベロ

曲宗帥（チュウ・ゾンシュアイ）

李天楽（リー・ティエンユー）