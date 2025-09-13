この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

動画「“お知らせ”は人を動かさない。お知らせを"お誘い"に変えるだけで、爆発的に集客はできるようになります。」でマーケティング侍・りゅう先生が登場。りゅう先生は、お知らせを「お誘い」へと変えることで、顧客の反応や売上が飛躍的に高まる理由を実践的に語った。



冒頭で「お知らせは人の感情を動かしません。お知らせじゃなくて、お誘いに変えるだけで、めっちゃんこ売り上げが上がる」と断言したりゅう先生。通知の人間化＝Notification Humanization（ノティフィケーションヒューマナイゼーション）という新概念を示し、「広告は広告だと思われなければ勝ち、お知らせはお知らせだと思わせないように」と、マーケティング最前線のノウハウを解説した。



動画では、中小企業のLINEやスマホ通知、メルマガ等の実例を用い、「案内は発信者都合が全面に出ているので弱い。友達に送るようなメッセージ、“お誘い”型に変えるだけで想像以上に開封率やクリック率が伸びる」と強調。「一人の友人や知人に送ることを前提に文章を作ると、反応がめちゃくちゃ上がる」と、そのテクニックを惜しみなく披露した。



さらに、「タイトルや冒頭文は、『中身を予想されたら負け』。“え、これどういうこと？”と疑問を湧かせるワクワク感に満ちたメッセージが鉄則」だとし、「コピーライティングでも“自分がワクワクするか”が最重要。自分が反応しない文章ではお客も動かない」と、自身の20年超の経験に基づく持論を展開。「お知らせは洗脳。パーソナルメッセージの方が明らかに強い」と啓発した。



また、名前や状況を織り込んだ文例や、“一緒に○○しませんか？”など会話調・共感型メッセージの作り方をステップ形式で指南。「案内＝事務的、お誘い＝会話的。この心理的距離の違いが決定的」だとし、“バナーブラインドネス”を避ける設計の重要さも伝えた。



最後には「お知らせからお誘いへ変えるだけで反応が爆上がりする。さらにプッシュ通知も組み合わせれば、売上が劇的に伸びる」と呼びかけて締めくくられた。