ÆüÌîÍ§Êå¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¡1st¼Ì¿¿½¸¡ØhiSTORY1¡Ù¤Ï¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤Î·Ð¸³¤¬³è¤«¤µ¤ì¤¿¡¢¼«¸Ê¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤¿ÆâÍÆ¤Ë¡×
¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¡Ù¤Ç²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥ô¥¡¥ì¥óÌò¤ÇÂç¿Íµ¤¤ÎÇÐÍ¥¡¦ÆüÌîÍ§Êå¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È½é¤Î¼Ì¿¿½¸¤ò´©¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡¢¡ØhiSTORY1¡Ù¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤ÎÆüÌî¤µ¤ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Î°ìºý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤´ËÜ¿Í¤Ë¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
Q.º£²ó¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¼Ì¿¿½¸¡¢½ÐÈÇ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¤¤¤Ä¤«¼Ì¿¿½¸¤ò½Ð¤»¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¤Û¤«¤Î¼Ì¿¿½¸¤È¤Îº¹ÊÌ²½¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ²¿¤«¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼»ÅÎ©¤Æ¤ÎºîÉÊ¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¼Ì¿¿½¸¤Ï¼«Ê¬¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¢¤ê¡¢¼«Ê¬¤ÎÁÇ¤ÎÉôÊ¬¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î¼«Ê¬¤ò¤è¤ê¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤¿¤Á¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È°ÊÁ°¤«¤é¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
ÇÐÍ¥¤Ï¤ª¼Çµï¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬°ìÈÖÌ¥ÎÏÅª¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢±Ç²è¤Î¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤ä±Ç²è¤Î°ìÉô¤Î¾ìÌÌ¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀÎ¤Î±Ç²è¤Ï±ÇÁü¤À¤±¤ò»£¤Ã¤Æ¸å¤«¤éÀ¼¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊ¹¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î²è¤À¤±¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¼Ì¿¿¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤ÎÉ½¾ð¤¬¤è¤êÅÁ¤ï¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢Æ°¤¤ä²»¤¬¤Ê¤¤Ê¬¡¢¸«¤ëÂ¦¤ÎÁÛÁüÎÏ¤òÁß¤Î©¤Æ¤é¤ì¤ë¤è¤¦°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Q.¼Ì¿¿½¸¤Î¹½À®¤Ï¡Ö·º»öÊÔ¡×¤È¡Ö¥Ü¥¯¥µ¡¼ÊÔ¡×¤Î2¤Ä¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¥á¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
·º»öÊÔ¤Ï¡¢ºÇ½é¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤«°Æ¤ò½Ð¤·¤¿ºÝ¤ËËþ¾ì°ìÃ×¤Ç·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤â¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤äÌò¤ò¶ñÂÎÅª¤ËÁÛÁü¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤È¤Ï¸½¾ì¤Ç·Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ü¥¯¥µ¡¼ÊÔ¤Ï¡¢1ºý¤ò2¤Ä¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¹½À®¤¹¤ë¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢·º»öÊÔ¤È¤Îº¹¤òºî¤ê¤¿¤¯¤Æ¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤´¤È¤ËÉý¤ò»ý¤¿¤»¤¿¤¤¤È°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Î»×¤¤ÉÁ¤¤¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢·º»öÊÔ¤È¥Ü¥¯¥µ¡¼ÊÔ¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç°ã¤¦É½¾ð¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Q.¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¤È¤³¤í¤â¡¢¤´¼«¿È¤Ç·è¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
ºÇ½é¤Ï¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Ì¿¿½¸¤Î»£±Æ¤Ç¤Ï±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¤è¡¼¤¤¡¢¤Ï¤¤¡ª¡×¤È¹ç¿Þ¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¸½¾ì¤Ç¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢½Ö´ÖÅª¤Ë¤ª¼Çµï¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ìó1Ç¯´Ö¡¢²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤È¤·¤ÆËèÆü»£±Æ¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢²è¤È¤·¤Æ¥«¥á¥é¤Ë¤É¤¦¼Ì¤ë¤«¡¢¤É¤ÎÃÊ³¬¤Ç¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤ò¾å¤²¤Æ¤ª¤¯¤«¤Ê¤É¡¢ºÙ¤«¤¯¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Q.±ÇÁüºîÉÊ¤Î¤ª¼Çµï¤Î»þ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¤¢¤Þ¤ê·è¤á¤¹¤®¤ë¤³¤È¤Ê¤¯»£±Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤¦¤À¤È·è¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ä¡¢¼«Ê¬¤Î´¶¤¸¤ë¤â¤Î¤òÁÇÄ¾¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¡¢¤ª¼Çµï¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë½Ö´Ö¤ò1¤Ä¤º¤ÄÀÚ¤ê¼è¤ë¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Q.¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡ØhiSTORY1¡Ù¤Ï¤´¼«¿È¤Ç¹Í¤¨¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¼Ì¿¿½¸¤Ç¤¹¤¬Êª¸ì¤Ê¤Î¤Ç¡ÖSTORY¡×¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±»þ¤Ë¡¢º£¸å2¡¢3¤ÈÂ³¤±¤Æ½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÀ®Ä¹¤âÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡Öhistory¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤â¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Êª¸ì¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¤â¤·Â³¤±¤é¤ì¤ë¤Ê¤é¼«Ê¬¤ÎÀ®Ä¹¤Î²áÄø¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢2¤Ä¤Î°ÕÌ£¤ò»ý¤¿¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢Êª¸ì¤¬¥á¥¤¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡ÖSTORY¡×¤òÂçÊ¸»ú¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Q.º£²ó¤Ï¡¢Â¾¤Î¼Ì¿¿½¸¤È¤Îº¹ÊÌ²½¤È¤·¤Æ¤ª¼Çµï¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë½Ö´Ö¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¼Ì¿¿½¸¤òºî¤é¤ì¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Î¡¼¥Þ¥ë¤Ê¼Ì¿¿½¸¤Î¤è¤¦¤Ê¼Ì¿¿¤âÆþ¤ì¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
½é¤á¤Æ¤Î¼Ì¿¿½¸¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤°ìÊý¤Ç¡¢¤³¤Î¼Ì¿¿½¸¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¼«Ê¬¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÁÆ¬¤Ë¤Ï¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤ä¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç»£±Æ¤·¤¿Åù¿ÈÂç¤Î¥«¥Ã¥È¤âÆþ¤ì¤Æ¡¢ÁÇ´é¤ÈÇÐÍ¥¤Î´é¡¢Î¾Êý¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¹½À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Q.²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼Ìò¤ÎÈ¿¶Á¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
»Ò¶¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬ÆâÍÆ¤¬¤È¤Æ¤âÌÌÇò¤¯¡¢¡Ö½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ºîÉÊ¤¬¹¥É¾¤À¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥À¡¼¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ï1¤Ä¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤È¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤ËÎ©¤Æ¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Q.¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤ËÎ©¤Ã¤¿º£¡¢ÆüÌî¤µ¤ó¤¬ÌÜ»Ø¤¹ºÇ½ª¥´¡¼¥ë¤Ï¡©
¸¶ºî¤ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¶½Ì£¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡Ö¤³¤ÎÌò¼Ô¤µ¤ó¤¬¤¤¤¿¤éÌÌÇò¤½¤¦¡×¡Ö¤³¤ÎÇÐÍ¥¤µ¤ó¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ëÇÐÍ¥¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¿®Íê¤È´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ëÇÐÍ¥¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤·¡¢¡Ö¤³¤Î¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¸«¤¿¤¤¡×¤È»×¤ï¤»Â³¤±¤¿¤¤¡£¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢ËèºîÉÊ¤ÇÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·À®Ä¹¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤³¤Ë¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Q.°ÊÁ°¤«¤é±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤ä¡¢¤³¤Î¼Ì¿¿½¸¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÆüÌî¤µ¤ó¤òÃÎ¤ëÊý¡¹¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ò¤È¤³¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¼Ì¿¿½¸¤ò½Ð¤»¤ë¤Î¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇÐÍ¥¡¦ÆüÌîÍ§Êå¤Î½é¤á¤Æ¤Î¼Ì¿¿½¸¤Ç¤¢¤ê¡¢½é¤á¤Æ¤Î¼«¸Ê¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤ä¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉ½¾ð¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç½é¤á¤ÆËÍ¤òÃÎ¤Ã¤¿Êý¤Ë¤â¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡§SHUTARO¡ÊVitamins¡Ë
¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡§ÀÐ¶¶½¤°ì
°áÁõ¡§
¥Ë¥Ã¥È\63,800¡Êmeagratia/semina¡Ë
¥Ñ¥ó¥Ä\30,800
¥·¥å¡¼¥º\63,800¡Ê¶¦¤ËLAD MUSICIAN/LAD MUSICIAN HARAJUKU¡Ë
¥ê¥ó¥°\39,600¡ÊJOHAN SILVERMAN/TEENY RANCH¡Ë
¡Ê¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Ë
LAD MUSICIAN HARAJUKU 03-3470-6760
semina info@meagratia.com
TEENY RANCH 03-6812-9341
¢£ÆüÌîÍ§Êå 1st¼Ì¿¿½¸¡ØhiSTORY1¡Ù
Äê²Á¡§3,200±ß¡ÜÀÇ¡¡¡ï3,520ª
[ISBN] 978-4-8470-8629-8
[È¯ÇäÆü] 2025-09-12
¥ï¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¥¹´©
(¼¹É®¼Ô: ¤È¤¤¿¤¿¤«¤·)