Bリーグ「佐賀バルーナーズ」に所属する帰化選手、ジョシュ・ハレルソン選手が、ファンとの不倫などの行為によって、チームから2カ月間の選手活動停止などの処分を下されていたことが、本誌の取材でわかった。

日本男子バスケットボールリーグ・Bリーグの中で最上位となる「B1」に所属する同チーム。ハレルソン選手は208cm125kgの巨体を生かし、過去にはリバウンド王、ブロック王などに輝いたこともある。NBAでキャリアをスタートし、中国チームなどを経て、2016年のシーズンから日本でプレー中だ。

「2023年に日本国籍を取得し、翌年にはグアム戦で代表デビューを飾っています。試合は、32分4秒の出場時間で11得点、21リバウンドの活躍を見せ、勝利に大きく貢献しました。バスケ日本代表のトム・ホーバスコーチも、『これまでの合宿を含めて、ジョシュは素晴らしかった。21リバウンド、それこそが彼にできることだ』と絶賛していました。

所属する佐賀バルーナーズでは、2024年10月の負傷により、昨季は半年間ほど試合に出られていませんでしたが、今季はベテランとしての活躍が期待される選手の一人です」（スポーツ紙記者）

プライベートでは、SNSに妻子との写真をしばしば上げており、Xのプロフィール欄は「Family over Everything.」、つまり「家族第一」をアピールしている。妻と2人の子供は現在アメリカ在住で、ハレルソン選手はチームのある佐賀に単身赴任しているという。

家族思いを掲げる裏で、ハレルソン選手が犯したのは、ファンとの不倫とみずからの性的動画を送りつけるという不貞行為だった。ハレルソン選手自身も、両行為について認めているという。

チームが同選手に下した処分内容は「2カ月間の選手活動停止処分」と「クラブの指定する社会奉仕活動」だった。しかし、活動停止処分期間である7月22日から9月22日はオフシーズンと重なっており、シーズン開幕前のため公式戦の予定はない。さらに、クラブとしては今回の処分について「公表の予定はない」としている。佐賀バルーナーズは9月4日、同日のプレシーズンゲームをハレルソン選手が不出場だったことについて《コンディション調整のため欠場いたします。》と公表していた。

「2025年の6月に、私からチームに彼との行為を打ち明けました。私のような思いを、ほかのファンにしてほしくないと思ったからです。でも、今回のチームの処罰では、まったく意味がないと思います」

こう憤るのは、ハレルソン選手と不倫関係を結んだ女性だ。彼女は九州在住の会社員で、自身は独身。不貞行為については深く後悔しながらも、好意を踏みにじったハレルソン選手、そしてチームの甘い処分に違和感を抱いているといい、本誌に一連の経緯を告発するに至った。

「もともと佐賀バルーナーズのファンだった私は、2023年12月に初めてハレルソン選手のSNSに応援メッセージを送りました。すぐに彼から返信があり、その日のうちにLINEアカウントを交換することになったんです。

以降は何度もディナーに誘われたものの、断わり続けていたんです。私はあくまで選手とファンの関係でいたかったので、プライベートでの関わりは望んでいませんでした。

2024年5月ごろ、ハレルソン選手はオフシーズンのために渡米していましたが、その間も彼とのLINEのやり取りは続けていました。彼から自らの性器を映した“性的な動画”が送られてくるようになったんです。彼は『私にも送ってほしい』と言いましたが、さすがに断わりました。その代わりに『僕は動画を送ってもいい？』と言うので、受信だけしていました。

8月に彼が日本に戻ってきて、今度は『自宅でマッサージをしてほしい』とせがまれるようになりました。何度も誘われ、その都度断わっていましたが、一度だけ彼の自宅でのマッサージを引き受けました。たまたま、私が出かけていた場所と彼の自宅が近かったときがあり、怪我に悩んでいるのを知っていたこともあったからです。2024年の9月のことでした。そこで彼の自宅に行き、性的な行為に及んでしまいました。今となっては『なんて馬鹿なことをしてしまったのだろう』と、悔やんでも悔やみきれません」

不倫行為はこの一回のみだったというが、その後ハレルソン選手からの連絡は途絶えがちになった。

「不倫関係になる以前は『来季には離婚しているかも』などのメッセージが送られていたこともありましたが、LINEの頻度が目に見えて少なくなりました。一度きりの関係で気が済んでしまったのだな、と感じました。

彼が2025年の3月に怪我から復帰を果たした際に『おめでとう』と、久々に私のほうからメッセージを送りました。そのときに『私との関係を切りたいか』と質問したのですが、『今後は自宅に招かず、外でしか会わない』という返事が返ってきました」

処分が下った今、女性はどのような気持ちなのだろうか。

「9月2日に『社会奉仕活動』の一環なのか、佐賀県のイベントに出席していましたが、報道で見る限りとても楽しそうで、“処分”といった印象とはまったく異なりました。今回の処分に意味があるのか、正直疑問です。以前、彼とのLINEで『セフレを佐賀でも探している』などと送られてきたこともあり、私のような思いをする人がこれ以上出ないよう、もっと厳正な処罰を望んでいます。クラブは、処分を公表しないと私にメールで明言しましたが、不信感しかありません」

こうした処分の事実を佐賀バルーナーズに問い合わせると、「処分の具体的な内容および期間については、プライバシー観点から、ご回答を差し控えさえて頂きます。クラブとしては、事実関係を慎重に確認・検討の上、必要な対応を行いました。」「処分について、現時点で公にする予定はございません」との回答があった。

10月4日に、佐賀バルーナーズはシーズン初戦を迎える。ハレルソン選手はどのような気持ちで開幕を迎えるのか――。