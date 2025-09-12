【アリ姉とキリギリス妹】孫守りをしながら思い出される娘たちとの幸せな記憶＜第3話＞#4コマ母道場
「孫育」なんて言葉があるように、忙しいパパママたちに代わって祖父母が孫の面倒を見ることもあるでしょう。しかし最初から祖父母に頼る前提なのか、最終手段としてお願いするのかによって、見え方は変わってきます。今回は、同じ年頃の子どもを持つ姉妹が、実母に頼る頻度で問題が勃発するお話です。
第3話 愛しい記憶
【編集部コメント】
専業主婦をしているクルミさんは、ひとり時間を確保することが難しい面があります。そんなとき、実母さんが快く子どもの面倒を見てくれたら、とても助かりますよね！ 実母さんも大変なのでは？ と思いきや、孫との時間を楽しんでいる模様です。孫と触れ合いながら、かつての子どもたちの姿を懐かしく思う時間が愛しかったりするのかもしれません。素敵ですね！
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
