銀座コージーコーナー“秋の味覚フェア”開催！ 「紅はるかのモンブラン」など全7種が登場
「銀座コージーコーナー」は、9月12日（金）から、いも、くり、かぼちゃを使ったスイーツが勢ぞろいする秋の味覚フェアを、全国の生ケーキ取扱店で開催する。
【写真】濃厚ねっとり〜！ 「紅はるかのモンブラン」などラインナップ一覧
■秋の味覚を堪能
今回秋の味覚フェアで発売されるのは、「紅はるかのモンブラン」や「栗まんきつパイ」、「北海道産かぼちゃのタルト」など全7種類のスイーツ。
「紅はるかのモンブラン」は、甘みが強くねっとりした食感が特長のさつまいも“紅はるか”を堪能できるモンブランで、たっぷり絞ったあん、濃厚な甘みのペースト、まろやかな味わいのクリーム、上面に飾った甘露煮まで、すべてに紅はるかを使用している。
また、どこから食べても栗づくしの「栗まんきつパイ」が登場。パイの上に渋皮栗ペーストクリームとカスタード入りクリームを重ね、上面にクラッシュマロンと渋皮栗をトッピングしており、上品でコク深い味わいが楽しめる。
さらに、甘さとほくほくした食感が特長の北海道産かぼちゃ“くりゆたか”を使った「北海道産かぼちゃのタルト」が用意されるほか、秋の定番スイーツ「茨城県産和栗のモンブラン」や「スイートポテトケーキ」なども提供される。
