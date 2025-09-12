¹ñÌ±¤Î·ìÀÇ¤ÇÀßÎ©¤µ¤ì¤¿³Ø¹»¤¬¡ÈÉÔÀµ¤ÈÉåÇÔ¤Î²¹¾²¡É¤Ë¡Ä´Ú¹ñ¡¦Í¿ÅÞµÄ°÷¤¬ÌäÂê¤Î¹â¹»¡Ö¸øÎ©²½¡×·Ç¤²Ç®ÊÛ
´Ú¹ñ¤Ç¶µ°éµ¡´Ø¤ò¤á¤°¤ëÉÔÀµµ¿ÏÇ¤¬ÇÈÌæ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
Í¿ÅÞ¡Ö¶¦¤ËÌ±¼çÅÞ¡×¤Î¥¥à¡¦¥à¥ó¥¹¹ñ²ñµÄ°÷¤Ï9·î10Æü¡¢¹ñ²ñ¤Îµ¼Ô²ñ¸«¾ì¤Ç¡Ö´ÚÌ±¹â¹»¤È·³¿Í»Ò½÷¶µ°é¿¶¶½±¡¤Î²ñ·×ÉÔÀµ¤ª¤è¤Ó³Æ¼ïÉÔ¾Í»ö¡×¤ò¶¯¤¯µêÃÆ¤·¡¢¡Ö¹ñÌ±¤Î·ìÀÇ¤Ç·ú¤Æ¤é¤ì¤¿³Ø¹»¤òÉ¬¤º¸øÎ©²½¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£
¥¥àµÄ°÷¤Ï¡Ö¹ñËÉÈñ¤ä¸øÅª»ñ¶â¤¬850²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó85²¯±ß¡ËÅê¤¸¤é¤ì¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤³¤Î³Ø¹»¤Ï¹ñÎ©¤Ç¤â¸øÎ©¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢»äÎ©¤È¤·¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£¡ÖºÇ¶á¡¢µþµ¦Æ»¶µ°éÄ£¤Î´Æºº¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤ÎÉÔÀµ¤ÈÉÔ¾Í»ö¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¤¤Þ¤À²ò¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¤³¤ì¤Ï¹ñËÉÉô¤ÈÔ³½£¶µ°é»Ù±çÄ£¤¬»ö¼Â¾å¡¢´ÆÆÄµÁÌ³¤òÊü´þ¤·¤¿·ë²Ì¤Ç¤¢¤ê¡¢ÀÕÇ¤¤òÌÈ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¸·¤·¤¯ÈãÈ½¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Î²ñ¸«¤Ë¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯¡Ö¶¦¤ËÌ±¼çÅÞ¡×¤Î¥¥à¡¦¥Ó¥ç¥ó¥¸¥åºÇ¹â°Ñ°÷¡¢¥à¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ü¥¯µÄ°÷¡¢¡ÖÁÄ¹ñ³×¿·ÅÞ¡×¤Î¥«¥ó¡¦¥®¥ç¥ó¥¹¥¯µÄ°÷¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢´ÚÌ±¹â¹»Àµ¾ï²½¤Î¤¿¤á¤Î¶¦Æ±ÂÐºö°Ñ°÷²ñ¡¦Á´¹ñ¶µ¿¦°÷Ï«Æ¯ÁÈ¹ç¡¦µþµ¦¶µ°éÏ¢ÂÓ¤Ê¤É»ÔÌ±¼Ò²ñÃÄÂÎ¤âÆ±ÀÊ¤·¡¢°ìÀÆ¤ËµêÃÆ¤Î°Õ¤òÉ½¤·¤¿¡£
¶¦Æ±ÂÐºö°Ñ°÷²ñ¤Ï²ñ¸«Ê¸¤Ç¡Ö´ÚÌ±¹â¹»¤Ï¹ñÌ±¤Î·ìÀÇ¤ÇÀßÎ©¤µ¤ì¤¿³Ø¹»¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢»äÎ©¤È¤¤¤¦ÆÃÀ¤ò°ÍÑ¤·¡¢¡È»ä³ØÉÔÀµ3Âç°½¬¡É¤Î²¹¾²¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈãÈ½¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡Ö¶µ°÷¤Ë¤è¤ë¥»¥¯¥Ï¥éµ¿ÏÇ¡×¡ÖÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¶µ¿¦°÷ºÎÍÑ¡×¡Ö¸ø¶â²£ÎÎ¡×¡Ö¹»Æâ¤Ç¤Î°ãË¡µÊ±ì¼¼±¿±Ä¡×¡ÖÆÃÄê¶È¼Ô¤Ë¤è¤ëµë¿©¤ÎÆÈÀê¤ÈÉÔÅö¤Ê´óÉÕ¶â¼õÎÎ¡×¤Ê¤É¤òÎóµó¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÆâÉô¤Î¸ø±×ÄÌÊó¼Ô¤ËÂÐ¤·¤ÆÊóÉüÅª¤ÊÄ¨²ü¤ä¹ðÁÊ¡¦¹ðÈ¯¤Þ¤Ç¹Ô¤¤¡¢¼«¾ôÇ½ÎÏ¤ò´°Á´¤Ë¼º¤Ã¤¿¾õÂÖ¤À¡×¤È¤â»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¥¥àµÄ°÷¤Ï¤Þ¤¿¡¢¥½¥¦¥ë»ÔµÄ²ñ¶µ°é°Ñ°÷Ä¹»þÂå¤Ë¶µ°éµ¡´Ø¤ÎÉÔÀµ¤òÅ¦È¯¤·¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö´ÚÌ±¹â¹»¤Î·ï¤ÏÃ±¤Ê¤ëÉÔÀµÅ¦È¯¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À©ÅÙÅª¤ÊÀµ¾ï²½¤òÉ¬¤ºÀ®¤·¿ë¤²¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤½ÅÂç¤Ê»î¶âÀÐ¤À¡×¤È¶¯Ä´¡£ºÇ¸å¤Ë¡Ö´ÚÌ±¹â¹»¤ÎÉÔÀµ¤ÏÃ±¤Ê¤ë°ïÃ¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶µ°é¤Î¸ø¶¦À¤òÊø²õ¤µ¤»¤ë¹½Â¤ÅªÌäÂê¤À¡£¹ñÌ±¤Î¿®Íê¤òÎ¢ÀÚ¤Ã¤¿²ñ·×ÉÔÀµ¤È¶µ°é¸½¾ì¤ÎÉåÇÔ¤òÉ¬¤ºÀµ¤¹¡£À¸ÅÌ¤Î³Ø½¬¸¢¤È¶µ°é¤Î¸ø¶¦À¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢´ÚÌ±¹â¹»¤Î¸øÎ©²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡×¤ÈÃÇ¸Ç¤¿¤ë»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¡£