NHKスペシャル枠で8月16、17日の2夜、ドラマ『シミュレーション〜昭和16年夏の敗戦〜』が放映された。しかし、主要な登場人物である陸軍中将・飯村譲をモデルにした人物は、史実における飯村の姿とは“正反対”であったという。飯村の孫であり、国際政治アナリストの飯村豊氏が、NHKの“不誠実な姿勢”を告発する。

【画像】祖父は「頑迷で姑息な軍人」にされた…陸軍中将・飯村穣氏の孫・豊氏

ドラマでは、“自由な議論の最大の壁”とされた

NHKが総力戦研究所を舞台としたドラマを作っていたことは、7月までまったく知らなかったのですが、実はNHK関係のプロダクションの方から戦後80年を迎えるのを機にNHKスペシャルの番組として総力戦研究所についてのドキュメンタリーを作りたいと考えているという相談を受け、6月末から3度ほど、我が家で取材に応じました。丁度最後の取材が終わった頃、7月下旬に別の方から「ドキュメンタリーではない番組が流されるようだ」というお話を聞きました。急な話に驚いて、NHKのホームページを開いてみると、このドラマの7月16日付けの告知が出ていたのです。

猪瀬直樹さんが書かれたノンフィクション『昭和16年夏の敗戦』が「原案」とされていて、近衛文麿や東條英機、木戸幸一内大臣、昭和天皇などが実名で登場します。ところが総力戦研究所の関係者は、すべて仮名でした。



「シミュレーション」で描かれた総力戦研究所のメンバー（NHKホームページより）

キャスティングの紹介を読むと、祖父の飯村穣中将に当たる役柄は階級も変えられ、次のようになっていました。

〈●板倉大道（いたくらだいどう）役 國村隼

陸軍少将。総力戦研究所の所長。若きエリートたちの頭脳をアメリカとの戦況予測に使うべく研究を開始させる。だが、軍上層部の思惑とは異なる研究結果が出始めると、自由な議論の“最大の壁”となっていく〉

ありきたりすぎる発想

飯村穣に関しては、本が何冊か出ています。総力戦研究所メンバーのOBの会があって、もう皆さん亡くなっていますけれども、ご存命時の手記や証言も残されています。それらのどこにも、“最大の壁”だったという趣旨の記述はありません。

猪瀬さんの本を原案にしたと言うのなら、NHKの制作陣も脚本・編集・演出の石井裕也氏も、細部まで読み込んだはずです。この本には、模擬内閣で大蔵大臣役を担当した今泉兼寛さん（当時、大蔵省主税局事務官）の〈演習中、模擬内閣の結論を押さえ込もうという素振りが飯村所長になかった〉という証言も引かれています。

模擬内閣の首相役に選ばれた若者を主人公に据え、頑迷で姑息な軍人の上司を敵役に配すれば、ストーリーは盛り上げやすいし視聴率も取りやすいと考えたのでしょうか。ありきたりすぎる発想です。

これはきちんと話をしなければと考えてNHKに連絡を入れ、親族としては受け入れがたいと伝えました。すると7月25日、NHKスペシャルの制作担当の方2名とNHKエンタープライズの担当者が押っ取り刀で我が家へ来られ、交渉が始まりました。

昭和天皇が登場し、近衛文麿や東條英機、軍務局長の武藤章まで実名なのに、なぜ総力戦研究所の関係者だけ仮名なのか。NHKは、こうしておけば、いくらでも作り話を盛り込めるだろうと考えたのでしょう。

「それはあなたたち、頭隠して尻隠さずですよ」

と申しました。総力戦研究所の初代所長と言えば歴史上、飯村穣しかいないからです。ですから、こう提案しました。

「総力戦研究所という実在の名前を使わずに、国策研究所とか架空の名称にしたら、あなたたちは自由になれるんじゃないですか」

※本記事の全文（約7000字）は、月刊文藝春秋のウェブメディア「文藝春秋PLUS」と、「文藝春秋」2025年10月号に掲載されています（飯村豊「終戦80年 NHKスペシャルは歴史の冒瀆だ 総力戦研究所所長の孫が怒りの告発」）。

（飯村 豊／文藝春秋 2025年10月号）