NHKが2025年10月から始めたネット業務「NHK ONE」が大コケしている。前サービスの「NHKプラス」からの移行が進んでいないのだ。次世代メディア研究所代表の鈴木祐司さんは「受信料が危機的な状況に瀕するだけでなく、ネットの世界でNHKの存在感は極めて希薄だ」という――。■「放送100年」で苦境に立つNHK2025年は、本来なら放送100年の記念すべき１年だった。1925年にラジオ放送が始まった時は、開局第一声でバラ色の社会像が示