アプリ名： Suica（モバイルSuica）

開発者： 東日本旅客鉄道株式会社

価格： 無料

対応OS： iOS 13.4 以降、Android 5.0 以上

カテゴリ： ファイナンス

電子マネーの「Suica」（Androidでは「モバイルSuica」）アプリに、iOS版では新たにウィジェット機能が追加された。ホーム画面から素早く残高確認やチャージができるようになる。普段使いしているならさっそく設定してみよう。

ウィジェット機能が追加・リニューアルしたモバイルSuicaアプリ

素早く残高確認＆チャージ、Androidは手動更新不要に

今回のモバイルSuicaのウィジェット機能は、iPhoneなどのiOS向けには新たに追加されたものとなる。Android版は以前から存在していたが、ウィジェットのタップで残高確認ができるというシンプルなものだった。

以前のAndroid版のモバイルSuicaウィジェット

新しいウィジェットの機能は、iOS版とAndroid版でほぼ共通だ。

ホーム画面にウィジェットを配置すると、そのウィジェットに現在の電子マネー残高が表示され、ウィジェット上部をタップすればアプリ本体が起動する、というもの。ホーム画面へのウィジェットの追加方法は以下の手順を参考にしてほしい。

iPhoneでの設定方法

iPhoneではホーム画面の好きな場所を長押しして、右上の「編集」ボタンから「ウィジェットを追加」へ

一覧から「Suica」を見つけて選択

「ウィジェットを追加」をタップ

ウィジェットが配置される

Androidでの設定方法

ホーム画面の長押しなどからウィジェットの設定画面へ（機種やホームアプリによって異なる）

ウィジェットの一覧から「モバイルSuica」を選択

「追加」ボタンもしくは長押しでホーム画面に配置

ウィジェット上部をタップすればアプリが起動する（iPhone、Androidで共通）

また、ウィジェット下部の「クイックチャージ」をタップすれば、あらかじめ設定した金額でチャージすることもできる。通常より少ない手順で素早くチャージできるので、モバイルSuicaを常用しているならぜひとも活用したい。

なお、Android版のウィジェットでは残高表示を定期的に更新する機能も追加されている。以前はウィジェットをその都度タップしないと最新の残高を見ることができなかったが、そうした手間を省けるようになって使い勝手が向上しているようだ。

ウィジェットの「タップでチャージ設定」をタップすると……

クイックチャージの設定へ。ここで金額を設定して「保存」

ウィジェットの下部が「クイックチャージ」に変化。残高が少なくなったらここをタップすれば……

さきほど保存した設定ですぐにチャージできる

Android版のクイックチャージ設定では、ウィジェットの自動更新頻度も設定できる