5¿Í¤Î½÷»Ò¤«¤é°ìÌÜ¹û¤ì¤µ¤ì¤¿Çú¥â¥Æ¹â2ÃË»Ò¡¢¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ëÍÄ¾¯»þÂå¤ò¸ø³«¡ª¤¢¤¿¤¿¤«¤¤Î¾¿Æ¤Î¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¡Ö¤¤¤¤²ÈÂ²¡Á¡×
¡¡5¿Í¤Î½÷»Ò¤«¤é°ìÌÜ¹û¤ì¤µ¤ì¤¿¡Øº£Æü¹¥¤¡Ù½Ð¿È¤ÎÇú¥â¥ÆÃË»Ò¤ÎÎ¾¿Æ¤¬¡Ø¤¹¤Ñ¤Î¤Ó¡Ù¤ËVTR½Ð±é¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤ÇÇú¥â¥ÆÃË»Ò¤Îµ®½Å¤Ê¡È¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ëÍÄ¾¯´ü»þÂå¡É¤Î¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥¤¥±¥á¥ó¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿Çú¥â¥ÆÃË»Ò¤Î¸½ºß¤Î»Ñ
¡¡ABEMA¤Ë¤Æ9·î10Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¤¹¡¼¤Ñ¡¼¤Î¤Ó¤·¤í¤¿¤¤¤à by º£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÎ¬¾Î¡§¤¹¤Ñ¤Î¤Ó¡¦º£Æü¹¥¤¡Ë¡Ù#20¤Ç¤Ï¡¢¡Ö´ôÉì¤ÎµðÂçÆ¶·¢¤ËÌ²¤ëÀä·ÊÃµ¤·¡×¤È¤¤¤¦´ë²è¤Î¸åÊÔ¤¬Å¸³«¡£¤³¤ì¤Ë¡Øº£Æü¹¥¤¡Ù¥Þ¥¯¥¿¥óÊÔ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡¢¥¤¥±¥á¥ó17ºÐ¤Î¤Ï¤ë¤È¡Êº£°æÃÈÂç¡Ë¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡µðÂçÆ¶·¢¤Î´ØÌç¤ÏÁ´Éô¤Ç5¤Ä¡£»Ä¤¹´ØÌç¤Ï¤¢¤È1¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î²á¹ó¤ÊÆ»¤Î¤ê¤Ë²Ã¤¨¡¢Îä¤¿¤¤¿å¤ËÂÎÎÏ¤¬Ã¥¤ï¤ì¡¢»²²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏËþ¿ÈÁÏáØ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¿´¤âÂÎ¤â¸Â³¦¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡¢¤Ï¤ë¤È¤ÎÎ¾¿Æ¤«¤é¤Î¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¡© Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡© ¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¥Ó¥Ó¤ê¤Î¤¯¤»¤Ë¡¢Ã¯¤è¤ê¤â¹¥´ñ¿´¤¬²¢À¹¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï°ìÄ¾Àþ¤À¤Ã¤¿¤Í¡£ÃÎ¤é¤Ê¤¤¾ì½ê¤ä¿Í¤Ë¥É¥¥É¥¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼«Ê¬¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤ê¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÂÎ¸³¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤ÎÅÙ¤Ë¿Æ¤ÎÊý¤¬¥Ï¥é¥Ï¥é¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤Ï¤ë¤È¤Ï¤¤¤Ä¤â¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¾¯¤·¤º¤ÄÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Í¡×¡Ê¤Ï¤ë¤ÈÊì¿ÆÃÌ¡Ë
¡¡¡Ö¤Ï¤ë¤È¡Á´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¤«¤¤¡© ²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¡Á¤¹¡£µ¢¤Ã¤¿¤é¤¤¤í¤¤¤í¤ªÏÃÊ¹¤«¤»¤Æ¤Í¡×¡Ê¤Ï¤ë¤ÈÉã¿ÆÃÌ¡Ë
¡¡¤³¤Î¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤ë´Ö¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¤Ï¤ë¤È¤Î¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ëÍÄ¾¯´ü»þÂå¤Î¼Ì¿¿¤¬Î®¤µ¤ì¤¿¡£Î¾¿Æ¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¡¢¤Ï¤ë¤È¤Ï¡Öº£¤Î¥Ñ¥Ñ¤È¥Þ¥Þ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢´èÄ¥¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤ÊÉ½¾ð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¹¥¿¥¸¥ªMC¤ÎNONSTYLE¡¦°æ¾åÍµ²ð¤Ï¡Ö¤¤¤¤²ÈÂ²¡Á¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ËÊÑ¤¨¡¢¤Ï¤ë¤È¤é¡Ø¤¹¤Ñ¤Î¤Ó¡Ù¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï5¤Ä¤Î´ØÌç¤òÀ©ÇÆ¤·¡¢¿ÀÈëÅª¤Ê¸Ð¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿¡£Àä·Ê¤òÁ°¤Ë¡¢¤Ï¤ë¤È¤Ï¡ÖºÇ½é¤Ï¥Ó¥Ó¤Ã¤Æ¤Æ¡¢Æ¶·¢¤Ê¤ó¤ÆÆþ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥´¡¼¥ë¤¬¤³¤ó¤ÊåºÎï¤Ê¤ó¤À¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È´¶¶Ë¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿
¡¡¤Ê¤ª¡¢¤Ï¤ë¤È¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¸òºÝ·Ð¸³¤³¤½0¿Í¤À¤¬¡¢¹ðÇò¤µ¤ì¤¿¿Í¿ô¤Ï6¿Í¤È¤¤¤¦¥â¥Æ¤Ã¤×¤ê¤Ç¡¢¥Þ¥¯¥¿¥óÊÔ¤Ç¤â¡¢5¿Í¤Î½÷»Ò¤«¤é°ìÌÜ¤Ü¤ì¤µ¤ì¤¿¡ÈÇú¥â¥ÆÃË»Ò¡É¤È¤·¤Æ¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¤Ï¤ë¤È¤Î»Ð¤ÏÍÌ¾¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Îº£°æ¼ÓÍè¤Ç¡¢¤Ï¤ë¤È¼«¿È¤âSNS¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£