「スタバ」×「ビームス」新プロジェクト開始！ デニムやトートバッグなど全16型登場
「スターバックス」は、9月12日（金）から、「ビームス」とともにコーヒーのカルチャーとファッションを融合した新しいライフスタイルプロジェクト「STARBUCKS STAND by BEAMS」をスタート。第1弾として「CORE Collection」を、公式オンラインストアおよび「ビームス ライフ 横浜」で発売する。
【写真】おしゃれ！ ペーパーカップをモチーフにした「ステンレスボトル」も
■通年販売を予定
今回発売される「CORE Collection」は、通年使える普遍的なデザインと、日常のさまざまなシーンに馴染みやすいシンプルさを兼ね備えたアイテム全16型。
ラインナップには、「STARBUCKS STAND by BEAMS」のロゴをあしらった「Tシャツ」をはじめ、コーヒー豆の捨て殻を利用した染色剤で加工した「ブラックデニムカバーオール」や「ブラックデニムパンツ」といった、アパレル商品が並ぶ。
また、遊び心あふれるファッション雑貨も用意。コーヒーやブランドを想起させる「スターバックス」らしい配色が特徴の「キャップ」や「キャンバス LOGO トート」、ドリンクID BOXをモチーフにした「ソックス」などがそろう。
そのほか、カフェのユニフォームを思わせるクラシカルな雰囲気の「エプロン」や、ペーパーカップをイメージした「ステンレスTOGOボトル」、カジュアルながら高級感も感じる「バンダナ」といった、種類豊富なアイテムが展開される。
