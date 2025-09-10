【11日01:59まで】楽天スーパーSALEの買い回りに1,000円のデジタルチケットが便利
9月11日（木）01:59まで、楽天スーパーSALEが開催中。特に本日9月10日は、「楽天スーパーSALE」の“ショップ買いまわり”でポイント最大10倍のチャンスに加えて、「5と0のつく日」のポイント＋1倍も加算され、ポイントがザクザク貯まる最強の一日です。
今回は、1,000円ぴったりで無駄なくショップ買い回りの条件をクリアでき、使いたいときに使える便利なデジタルチケットをご紹介。ラストスパートでポイントを大量にゲットしましょう！
→ 「毎月5と0のつく日」のポイントアップにエントリー
→ 「楽天スーパーSALE」ショップ買いまわりにエントリー
デジタルチケット「楽券」とは？
「楽券（らっけん）」は楽天市場で購入し、スマホで利用できるデジタルチケットです。購入から最短40分で発券され、「注文内容ご確認（自動配信）」メールを確認して「my楽券」のページを開き、購入したチケットをチェック。「my楽券」のページの「チケットを使う」からチケット画面を提示すれば使用できます。ギフトにも喜ばれますよ。
人気チェーン店の「楽券」まとめ
「サーティワン アイスクリーム」のデジタルギフト1,000円分
「コメダ珈琲店」のデジタルギフト1,000円分
「ファミリーマート」のデジタルギフト1,000円分
「丸亀製麺」のデジタルギフト1,000円分
「大戸屋」のデジタルギフト1,000円分
「ローソン」のデジタルギフト1,000円分
「ローソン」のデジタルギフト500円分（2枚購入で1,000円）
「すかいらーく」のデジタルギフト500円分（2枚購入で1,000円）
※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください
※タイムセールの詳細および表示価格についてはタイムセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります