【11日01:59まで】楽天スーパーSALEの買い回りに1,000円のデジタルチケットが便利
9月11日（木）01:59まで、楽天スーパーSALEが開催中。特に本日9月10日は、「楽天スーパーSALE」の“ショップ買いまわり”でポイント最大10倍のチャンスに加えて、「5と0のつく日」のポイント＋1倍も加算され、ポイントがザクザク貯まる最強の一日です。

今回は、1,000円ぴったりで無駄なくショップ買い回りの条件をクリアでき、使いたいときに使える便利なデジタルチケットをご紹介。ラストスパートでポイントを大量にゲットしましょう！

デジタルチケット「楽券」とは？


「楽券（らっけん）」は楽天市場で購入し、スマホで利用できるデジタルチケットです。購入から最短40分で発券され、「注文内容ご確認（自動配信）」メールを確認して「my楽券」のページを開き、購入したチケットをチェック。「my楽券」のページの「チケットを使う」からチケット画面を提示すれば使用できます。ギフトにも喜ばれますよ。


人気チェーン店の「楽券」まとめ


「サーティワン アイスクリーム」のデジタルギフト1,000円分


サーティワン

【楽券】サーティワン アイスクリーム 1,000円 デジタルギフト 1枚

1,000円

「コメダ珈琲店」のデジタルギフト1,000円分


コメダ珈琲店

【楽券】コメダ珈琲店 eギフト 1000円 1枚

1,000円

「ファミリーマート」のデジタルギフト1,000円分


ファミリーマート

【楽券】ファミリーマート 1,000円 eギフト 1枚【数量限定】

1,000円

「丸亀製麺」のデジタルギフト1,000円分


丸亀製麺

【楽券】丸亀製麺 1,000円 eギフト 1枚

1,000円

「大戸屋」のデジタルギフト1,000円分


大戸屋

【楽券】大戸屋 1,000円 デジタルギフト 1枚

1,000円

「ローソン」のデジタルギフト1,000円分


ローソン

【楽券】ローソン 1,000円 お買物券 1枚

1,000円

「ローソン」のデジタルギフト500円分（2枚購入で1,000円）


ローソン

【楽券】ローソン 500円 お買物券 1枚

500円

「すかいらーく」のデジタルギフト500円分（2枚購入で1,000円）


すかいらーく

【楽券】すかいらーくご優待 500円 eギフト 1枚

500円

