一瞬で倒産する人と10年経営が続く人の本当の違いはこれです。
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」で公開された『一瞬で倒産する人と10年経営が続く人の本当の違いはこれです。』の動画にて、倒産させないプロとして知られる市ノ澤翔氏が出演。経営者が一瞬で会社を潰してしまうタイプと、10年以上持続的に経営を続けるタイプの根本的な違いについて、鋭い視点で語った。
冒頭、市ノ澤氏は「この覚悟が持てないんだったら、経営者はやらない方がいいですよ。そんな甘いものじゃない」と経営の厳しさを強調。妥協や他責思考に染まったリーダーが会社を存続できない本質的な理由に切り込んだ。「全てを人のせいにする経営者は何も改善できない。何が起きても“自分の責任”として受け入れ、改善しようとする人だけが生き残る」と、自責志向の重要性を訴えた。
さらに、「経営者は経営者としての仕事がある。細かいことは税理士や経理に任せきりでは会社は成り立たない」と警鐘を鳴らし、「数字に強い経営者になって、ちゃんと会社に利益キャッシュを残すためにはどうすればいいかを徹底的に考え、実践しなければならない」と現実を突きつける。数字や財務から逃げる経営者に対し、「日本の中小企業に赤字会社が多い原因はここにある」と語った。
また、「お金を使ってお金を増やす。使えば使うほど増えるという“経営者マインド”ではなく、お金は使えば減るものだと考える“消費者マインド”では事業は成長しない」と、市場に出る覚悟、お金の使い方の本質についても力説。「会社のお金は“増えるところ”に投じてください」と自身の実践例も交えて解説した。
経営の“なりゆき”と“意思”の対比にも踏み込み、「ゴールがなければブレる。何のために、どこを目指して経営しているのか、自分の欲望や野望を明確にしなければ、いずれ疲弊し、モチベーションも持続しない」と指摘。目標を失った経営者の停滞や衰退ケースを挙げ、「売上アップや節税は手段でしかない。何を実現したいのかが大事」と本質を説いた。
最後のまとめでは、「最終的には自己分析が全てに関わってくる。自分がやりたいことが分からずモチベを失う“成り行き経営”では不幸になるだけ」と語り、「成功している経営者は例外なく、やるべきことを最後までやり抜く覚悟がある。楽したい人は経営者になってはダメ。本気で自分の夢、目標、欲望を実現したい人だけが成功できる」と締めくくった。
動画の終盤では「この動画が参考になった方は、ぜひコメント欄で自分の夢や欲望をアウトプットしてほしい。それが実現への第一歩」と視聴者に行動を促し、経営者としての覚悟を持つ重要性を再三訴えた。市ノ澤氏は「本質を理解せず“裏技”ばかり追う人には成功はない。本質を理解し実践を重ね、黒字経営の道を共に歩もう」と、熱いメッセージで動画を締めている。
チャンネル情報
中小企業の財務の強化や業績アップを支援し、会社に潤沢に資金が残る強く潰れない会社へと成長させる手法を確立し、多くの中小企業をサポートしている。【著書】頭がいい社長は“会社のお金”のココしか見ない 90日で手残りを増やす「武器としての簿記」??お仕事の依頼はこちらfree@libertad.fun