【レベルファイブ「東京ゲームショウ2025」出展】 ビジネスデイ：9月25日・26日 一般公開日：9月27日・28日 会場： 幕張メッセ レベルファイブブース（Hall3[03-N10]） 幕張メッセ イベントホール ファミリーゲームパーク（A-01） ※中学生以下およびその同伴保護者のみ入場可能

レベルファイブは、9月25日から9月28日まで幕張メッセにて開催される「東京ゲームショウ2025」における、試遊出展タイトルを含めたブース出展情報、および公式配信番組情報を公開した。

「東京ゲームショウ2025」のブースでは、各タイトルの世界観をイメージした非日常な空間の中で、「レイトン教授と蒸気の新世界」、「イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード」の2タイトルが試遊できる。

また、一般展示ブースに加えてファミリーゲームパークへの出展も決定しており、上記2タイトルと併せて「ファンタジーライフｉ グルグルの竜と時をぬすむ少女」を楽しむことができる。

なお、レベルファイブ一般展示ブース/ファミリーゲームパークでは、全タイトルをNintendo Switch 2にてプレイできる。会場では、来場者特典の他、全3種類の試遊特典も用意されている。

レベルファイブ「東京ゲームショウ2025」出展情報

【リアル会場日程】

ビジネスデイ：9月25日・26日

一般公開日：9月27日・28日

【会場】

・幕張メッセ レベルファイブブース（Hall3[03-N10]）

・幕張メッセ イベントホール ファミリーゲームパーク（A-01） ※中学生以下の方およびその同伴保護者のみ入場可能

【出展タイトル】

・「レイトン教授と蒸気の新世界」

・「イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード」

・「ファンタジーライフｉ グルグルの竜と時をぬすむ少女」（ファミリーゲームパークのみ）

来場者/試遊者に特製ノベルティをプレゼント

応募期間：9月9日～9月16日23時59分

レベルファイブブースへの来場者特典として、オリジナルメタルクリアファイルが配布される。また、一般展示ブース・ファミリーゲームパーク出展タイトルを試遊すると、各タイトルのオリジナルグッズがもらえる。

※各種ノベルティには数に限りがございます。

※「オリジナルラバーバンド」は1回の試遊につき、どちらか1つの柄がランダムでもらえます。

※「オリジナルメモ帳」はファミリーゲームパークのみ配布予定です。

豪華ノベルティを入手できるチャンス！ リポストキャンペーン実施中

本日9月9日より、「東京ゲームショウ2025」で配布するオリジナルグッズ4種のセットが抽選で5名に当たるリポストキャンペーンを実施されている。

【応募方法】

・レベルファイブ公式Xをフォロー（@LEVEL5_times)

・対象となるポストをリポスト

※Xアカウントを非公開設定にしている場合は抽選対象外となります。

※賞品のお届け先は日本国内に限ります。

※当選者にはレベルファイブ公式Xより、9月17日以降にDMにてご連絡します。

TGS公式配信番組への参加も決定

9月25日21時からの「TOKYO GAME SHOW 2025 公式番組」にて、生放送番組を配信。出展タイトルのゲームプレイや最新情報が公開される。出演者や番組概要は追って発表される予定となっている。

出展予定タイトル

レイトン教授と蒸気の新世界

世界累計出荷本数1,900万本以上の「レイトン」シリーズ完全新作。壮大なストーリーを進めながら、数多くのナゾを解き進めるナゾトキ・ファンタジーアドベンチャーとなっている。今作では、おなじみレイトンとルークの新たな冒険が描かれる。

□公式サイト

□公式X

イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード

原点回帰し、新生する「イナズマイレブン」の最新作。新たな主人公、笹波雲明を中心に展開する物語が楽しめる「ストーリーモード」と、過去キャラクターを集めて自分だけのチームをつくって戦う「クロニクルモード」を搭載予定の収集・育成サッカーRPGとなっている。

□公式サイト

□公式X

ファンタジーライフｉ グルグルの竜と時をぬすむ少女

ファンタジー世界の住人となって自由に生きる「ファンタジーライフ」シリーズの完全新作。新たな島を舞台に自分だけの街をクラフトして冒険し、あなただけの“生き方（ライフ）”を見つけることができる「みんなのスローライフRPG」となっている。

□公式サイト

□公式X

(C)LEVEL5 Inc.