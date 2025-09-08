7月31日に配信スタートしたドラマ『グラスハート』（Netflix）で、主演を務める佐藤健（36）。公開直後から日本のドラマシリーズのランキングで1位に入り、海外でも高い評価を得ている。

そんな佐藤だが、ドラマの配信と並行して力を入れているのが番宣だ。自身のYouTubeやSNSを駆使し、共演者とのさまざまな企画だけでなく自身の自宅を初公開するなど、かつてないほど主体的に取り組んでいる。

「『グラスハート』は佐藤さんがNetflixに持ち込んだ企画で、佐藤さんは主演だけでなくエグゼクティブ・プロデューサーも務めています。そんな佐藤さんですが、“オフ”の様子を大々的に公開するのは非常に珍しいこと。自宅を公開した動画ではグランドピアノを含めた4台のピアノを披露し、役作りに励んでいたことを明かしていました。プロデューサーとして肝煎りのドラマをヒットさせるため、番宣にもかなり気合を入れているのが伝わってきます」（芸能関係者）

ところが、いくつかの動画が“世間知らず”と一部で波紋を呼んでいるようで――。

問題視されたのは、8月24日に佐藤のYouTubeチャンネルで公開された「町田・志尊と過ごす休日」と題する動画。ドラマで共演した町田啓太（35）、志尊淳（30）と一緒に都内のジムでトレーニングをするという内容だが、ジムで見せた佐藤の“単独行動”が賛否を招くことに。

初めはトレーナーの指導の元、背中や胸を鍛えるマシンを使ってトレーニングをしていた3人。しかし動画の中盤から、佐藤がひとりでランニングマシンに行ってしまったのだ。

さらに、佐藤は隣のマシーンを使用する女性と会話していたようで、その光景に町田と志尊はやや苦笑い。その後、町田と志尊の元に戻った佐藤だったが、再び離れて別のマシーンを利用し、隣の女性に話しかけていた。

「佐藤さんたちが利用していたジムには、男性だけでなく女性の利用者もいました。もちろん事前に動画撮影の許可を得ていたのでしょうが、佐藤さんの単独行動は予想外だったのかもしれません。

一般的にジムでは、トレーニングに集中する目的で訪れている人がほとんどです。また、ボディラインがわかるトレーニングウエアを着用している人も少なくありません。トレーニング中に自分の姿をスマホで撮影する人もいますが、他の利用者の写り込みを避けるため撮影をNGにしているジムもあります。

人気俳優の佐藤さんに突然話しかけられたら“嬉しい”という人もいるかもしれませんが、必ずしも全ての人がそうとは限りません。ましてジムでのトレーニング中となれば、“いまは控えてほしい”と感じる人もいるのではないでしょうか」（WEBメディア記者）

実際にYouTubeのコメント欄でも、佐藤の“ナンパ行為”に次のような否定的な声も上がっていた。

《佐藤健好きだけど、ジムで軽々しく見知らぬ人に話しかける行為はトレーニングしてる側にはマナー違反だね》

《もし私の友達が合トレ中に女の子ナンパしにいったらドン引き》

《このチャンネルは佐藤健のマイナスブランディングだと、、、世間知らず感がもろにでてる》

こうした指摘は、9月1日までにTikTokで公開された「佐藤健が人生で初めてスーパーに来た結果…」と題する動画でも起こっていた。

この動画では『グラスハート』の共演者と料理をするため、材料を調達しにスタッフとともにスーパーを訪れた佐藤。「少なくとも自分の意思で来たのは、初めてかも」と明かし、入店後もスマホでメモを見ながら「こんなん、どっから買っていいか……」と困惑の様子。

店内では「色んなところに玉ねぎとか分散されてるのは何なの？」と商品の陳列への疑問を口にし、「心が折れそうです」とポツリ。その後も「牛肩薄切り」について「うしかたうすぎり」と読み上げ、「何ですかそれ……」「ムッズー」とパニックに。スタッフが「世のお母さんとかはやってる訳ですよね」と投げかけると、スマホを操作しながら「世のお母さんはその道のプロじゃん」と返していた。

買い物に慣れないためか、終始ソワソワと落ち着きのない素振りを見せていた佐藤。フロアを移動し、調理器具を購入する際には大きなため息をつき、「できないんです。こういうの本当に……」とぐったりモード。買い物終了後、清算レジに表示された会計金額は「67,927円」。佐藤が「（普段）こんな買わない？」とスタッフに尋ねると、「買わないですよ」とツッコまれていた。

食品や日用品の買い物が不慣れであることが明らかになった佐藤だったが、コメント欄では《普段どういう生活してるんだろ》《36歳でスーパー自分の意思で行ったことないのびびる、、》と驚く声が上がっていた。

佐藤に“世間知らず”との指摘が上がる背景について、前出の芸能関係者は言う。

「佐藤さんは過去に登壇したイベントで、『プライベートでは絶対料理なんてしない』と公言したことがありました。その理由は、“食べることが大好きで、料理をやり始めたら仕事どころではなくなる”というものでした。

実際、これまでも役作りのために、プロ並みの包丁さばきやアクションなど必要なスキルを完璧に習得してきました。そのため、俳優業に全力を注いでいるあまり、それ以外のことにかける時間や余裕がないのかもしれません。また人気俳優ゆえに、気軽に外出できないという事情もあるでしょう。とはいえ、今回の動画に寄せられた指摘は、佐藤さんにとって世間の感覚を知るいい機会になったかもしれません」

貴重な佐藤の素顔を収めた動画は、予想外の反応を招いてしまったようだ。