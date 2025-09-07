この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネルで活躍するミライが「【週刊AIツール&ニュースベスト20】ChatGPTの2つの新機能/NotebookLMの音声解説機能が強化/Gensparkに動画編集機能実装」と題した動画を公開。今週リリースされた注目AIツール10選や、業界の最新動向ニュース10件を一挙に紹介した。「AIツールの進化が止まらない」と語り、AIの最前線をわかりやすく解説している。



冒頭でミライは「今回の動画では、ファイルを一元管理できるプロジェクト機能が強化されたChatGPTや、会話を分岐できる新機能など、ここ1週間で登場した最先端AIツールの概要と使い方を徹底解説します」と宣言。特に注目を集めたのはChatGPTのプロジェクト機能と会話の分岐機能だ。「企画を立てるときに異なる案を並行して検討できるなど、活用の幅がぐっと広がる」と、その利便性の高さを強調した。



さらに、「OASIS 2.0のように、AIが実際にプレイできるゲーム世界を自動生成する時代になりつつあります」と驚きを持って紹介。ほかにも、Gensparkのテキスト指示で動画を編集できる機能や、GoogleのNotebookLMに追加された音声解説の新オプション（概要・評論・議論）、Le Chatのメモリ機能強化など、各サービスが日々革新されている現状を簡潔にまとめた。



ニュースコーナーでは、AIベンチャーAnthropicの評価額1830億ドル・130億ドル調達や、日本政府のAI戦略本部設置など、業界を揺るがす話題をピックアップ。「世界で最もAI開発・活用しやすい国を目指す動きが加速している」と日本国内の動きにも大きく言及した。



動画のラストでミライは「AIツールに興味のある方は、ぜひ自分の手で試してみてほしい」と呼びかけ。「動画の概要欄に関連リンクをまとめてあるので、最新AIツールの進化を肌で感じてください」と視聴者へメッセージを送った。