脱・税理士の菅原氏が語る「在職老齢年金」基準引き上げの核心！仕組みを知らないと損をする

動画「働きながら年金はきちんと貰えるのか？2026年の年金のルール変更について詳しく解説します！」で、脱・税理士の菅原氏が登場。在職老齢年金の「支給停止（減額）基準」が今後引き上げられる流れと、その背景を分かりやすく語る。焦点は二つ。ひとつは「なぜ国は基準を上げるのか」。もうひとつは「どの収入が計算に入るのか、入らないのか」だ。



まず、在職老齢年金の基本をおさらいしつつ、以前は年齢で分かれていた基準が統一され、現在の基準では「給与と年金、そして賞与の月割や通勤手当までを合算して判定する」という仕組みを整理。具体的な金額例を使いながら、どこからが減額対象になるのかをイメージしやすく解きほぐす。とくに、通勤手当まで合算に含める扱いについては「仕事に必要な交通費まで報酬扱いにするのは不合理ではないか」として、制度設計のちぐはぐさも指摘する。



さらに、今回の基準引き上げの背景として、国の本音に言及する。高齢期の就労を後押ししつつ、年金支出を抑えたい思惑がある、という視点だ。視聴者が気にする「どのくらいの人が対象になるのか」についてもデータを踏まえて触れ、基準引き上げ後は該当者の割合が下がる見立てを示す。ただし、個々の働き方や収入の内訳で結果は変わるため、数字の読み方がポイントになる。



一方で、合算の対象「外」になる収入も押さえる。厚生年金に加入していないパート・アルバイトの給与、個人事業主としての事業所得、不動産収入や資産運用による収入などは原則カウントしない。60歳以降の働き方を設計するうえで、どの箱の収入を増やすかで年金の扱いは変わる、という実務的な示唆も得られる。



タイトルにある「2026年のルール変更」についても、動画内では“いつから・何がどう変わるのか”を整理し、具体例で影響の幅を確かめていく構成になっている。通勤手当の扱いや賞与の月割など、細部のルールが家計にどう効いてくるのかを知りたい人にはとくに刺さる内容だ。



数字の線引きだけを覚えても運用でつまずく。どの収入が判定に入って、どこから外れるのか――この線の引き方と、働き方の組み立て方を、動画で図解と会話ベースで確かめてほしい。制度の“狙い”と“実務”の両方が腹落ちするはずだ。