HANAが『WANIMA presents 1CHANCE FESTIVAL 2025』に出演した際の様子を自身のSNSに公開した。

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「ナオコがくまもんの耳食べようとしてる！」

熊本県農業公園カントリーパークにて、9月6日・7日の2日間開催中の『WANIMA presents 1CHANCE FESTIVAL 2025』。HANAは、DAY1のトップバッターとして登場、見事にフェスのオープニングを飾った。

Instagramで公開されたのは、表情＆ポーズがバッチリ決まった集合ショット、くまモンとわちゃわちゃと戯れるメンバーがかわいい記念ショット、そしてステージ脇・後方から撮られた、観客のコール＆レスポンスが熱い「Blue Jeans」のパフォーマンス動画。

くまモンとの記念ショットでは、くまモンの耳にかじり付いている（？）NAOKOの姿にコメント多数。「ナオコがくまもんの耳食べようとしてる！」「それは食べちゃダメ！（笑）」とファンが盛り上がっている。

■WANIMAもHANAとの記念写真を投稿

WANIMAも「ワンチャンフェス始まったばい！！」のコメントとともに、HANAとの記念ショットを公開。青い空、白い雲、目に鮮やかな緑、そして日差しの強さが野外フェスの醍醐味をビンビンに伝えてくる。

WANIMA×HANAの和気あいあいとしたムードも印象的だ。