¸ÅÃå²°Å¹°÷¤µ¤ó¤¿¤Á¡Ö¥¢¥ó¥Á¤Ï²Ë¿Í¡×¤ÈËÜ²»ßÚÎö¡¢24ºÐ¤ÎµëÎÁ¡õÃù¶â³Û¤âÀÖÍç¡¹¹ðÇò¡ª
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö²Ä°¦¤¤¸ÅÃå²°¤Î¤ª»Ð¤µ¤óÃ£¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ë¡¢2¿Í¤Î24ºÐ¸ÅÃå²°Å¹°÷¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¥ê¥¢¥ë¤ÊÊë¤é¤·¤äËÜ²»¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¤Õ¤¿¤ê¤¬TikTok¤Ç¡Ö¥¢¥ó¥Á¤ò¥Í¥¿¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ëÍýÍ³¤ä¡¢»Å»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÎ¨Ä¾¤Êµ¤»ý¤Á¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ëµëÍ¿¤äÃù¶â»ö¾ð¤Þ¤ÇÀÖÍç¡¹¤ËÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¢¥ó¥Á¤Ï²Ë¤ÊÅÛ¤·¤«¤·¤Æ¤³¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤ÈÃÇ¸À¤¹¤ëÅ¹°÷¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¤¿¤é¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£»ä¤¬°ìÈÖÉÝ¤¤¤Ã¤·¤ç¡×¤È¥¢¥ó¥Á¤ËÆ°¤¸¤Ê¤¤ÆÈ¼«¤Î¡È¿´¤ÎÊÝ¤ÁÊý¡É¤òÈäÏª¡£¡Ö¿´¤ÎÊÝ¤ÁÊý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤Ë¤â¡¢¥æー¥â¥¢¤ò¤Þ¤¸¤¨¤Æ±þ¤¨¤ë»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ë¼ýÆþÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö¤¤¤¤¤È¤³¤ÎÅ¹¤òÏ¢Â³¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤â¡¢³Ú¤·¤¯Êë¤é¤»¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¢¤ëÄøÅÙÍß¤·¤¤¤â¤Î¤Ï²¿¤â¹Í¤¨¤º¤ËÇã¤¨¤Æ¤ë¡×¤ÈÀ¸³è¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£¤Þ¤¿¡¢¸ÅÃå²°¡Ö¤á¤·¤ó¡×¤È¡Ö¥ªー¥ë¥É¥°¥êー¥ó¡×¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Æ°²è¥Ð¥º¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥«¥ë¥Ð¥ó¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£300Ëü²óºÆÀ¸¤¯¤é¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö15ºÆÀ¸¤¯¤é¤¤²¶¤À¤È»×¤¦¡×¤È·ÚÌ¯¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤âÈäÏª¡£¡ÖºÇ¶áÇã¤Ã¤¿°ìÈÖ¹â¤¤Êª¤Ï¡©¡×¤È¤ÎÌä¤¤¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¾ÅÆî¤«¤éÀ¤ÅÄÃ«¶è¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Ö¥¸ー¥×¤Î¥é¥ó¥°¥éー¤òÇã¤Ã¤¿¡×¤È¹â³Û¤ÊÇã¤¤Êª¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ë¤â¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
ÃíÌÜ¤Î¡ÖÃù¶â³Û¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö50Ëü±ß¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö3·å¤¤¤«¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡×¤ÈÅù¿ÈÂç¤Î¿ô»ú¤òÌÀ¤«¤·¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê¸ÅÃå²°Å¹°÷¤ÎÊë¤é¤·¤Ö¤ê¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
Äù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¤¨ー¤Ã¤È¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ª¶â»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µー¤¤¡×¤È¡¢ÌÀ¤ë¤¤¾Ð´é¤Ç¸Æ¤Ó¤«¤±Æ°²è¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡Ö¥¢¥ó¥Á¤Ï²Ë¤ÊÅÛ¤·¤«¤·¤Æ¤³¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤ÈÃÇ¸À¤¹¤ëÅ¹°÷¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¤¿¤é¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£»ä¤¬°ìÈÖÉÝ¤¤¤Ã¤·¤ç¡×¤È¥¢¥ó¥Á¤ËÆ°¤¸¤Ê¤¤ÆÈ¼«¤Î¡È¿´¤ÎÊÝ¤ÁÊý¡É¤òÈäÏª¡£¡Ö¿´¤ÎÊÝ¤ÁÊý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤Ë¤â¡¢¥æー¥â¥¢¤ò¤Þ¤¸¤¨¤Æ±þ¤¨¤ë»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ë¼ýÆþÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö¤¤¤¤¤È¤³¤ÎÅ¹¤òÏ¢Â³¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤â¡¢³Ú¤·¤¯Êë¤é¤»¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¢¤ëÄøÅÙÍß¤·¤¤¤â¤Î¤Ï²¿¤â¹Í¤¨¤º¤ËÇã¤¨¤Æ¤ë¡×¤ÈÀ¸³è¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£¤Þ¤¿¡¢¸ÅÃå²°¡Ö¤á¤·¤ó¡×¤È¡Ö¥ªー¥ë¥É¥°¥êー¥ó¡×¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Æ°²è¥Ð¥º¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥«¥ë¥Ð¥ó¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£300Ëü²óºÆÀ¸¤¯¤é¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö15ºÆÀ¸¤¯¤é¤¤²¶¤À¤È»×¤¦¡×¤È·ÚÌ¯¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤âÈäÏª¡£¡ÖºÇ¶áÇã¤Ã¤¿°ìÈÖ¹â¤¤Êª¤Ï¡©¡×¤È¤ÎÌä¤¤¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¾ÅÆî¤«¤éÀ¤ÅÄÃ«¶è¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Ö¥¸ー¥×¤Î¥é¥ó¥°¥éー¤òÇã¤Ã¤¿¡×¤È¹â³Û¤ÊÇã¤¤Êª¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ë¤â¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
ÃíÌÜ¤Î¡ÖÃù¶â³Û¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö50Ëü±ß¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö3·å¤¤¤«¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡×¤ÈÅù¿ÈÂç¤Î¿ô»ú¤òÌÀ¤«¤·¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê¸ÅÃå²°Å¹°÷¤ÎÊë¤é¤·¤Ö¤ê¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
Äù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¤¨ー¤Ã¤È¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ª¶â»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µー¤¤¡×¤È¡¢ÌÀ¤ë¤¤¾Ð´é¤Ç¸Æ¤Ó¤«¤±Æ°²è¤ò½ª¤¨¤¿¡£
´ØÏ¢µ»ö
Ìò°÷¤µ¤ó¡Ê¿Íºà²ñ¼ÒÌò°÷¡Ë¡Öº£¤Ï·¡¤Ã¤Æ·¡¤Ã¤Æ·¡¤Ã¤Æ¡×Å¾¿¦»Ù±ç¤ËÁ´ÎÏÅêµå¡¢Ç¯¼ý240Ëü±ß¤Î¥ê¥¢¥ë
ÊñÃú¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤µ¤ó¡ÖÀ¤³¦°ì¤ÎÊñÃú¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡ª¡×ÆÈ¼«¤ÎÌ´¤È¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò¸ì¤ë
ÈþÍÆ»Õ¤µ¤ó¡ÊÈþÍÆ»Õ¡Ë¡Ö¤Ä¤é¤¤»×¤¤½Ð¤ÏËõ¾Ã¡¢¹¬¤»¤¬°ìÈÖ¡×¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¸ì¤ë¥×¥í¤Î»×¹Í
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
³¹Ãæ¤Ç¤ª¶â»ö¾ð¤òÄ´ºº¤·¤Æ¤¤¤¯¥¨¥ó¥¿¥á¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤¹¡£