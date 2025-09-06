この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「【縁の切れ目】これが増えたら人間関係の終わり／既に距離ができている7つの傾向」と題した動画で、カウンセラー・作家のRyotaさんが人間関係が終わる際の“サイン”について語った。動画冒頭で「今まさに人間関係で悩んでいる方、自分の決断に役立つヒントになります」と呼びかけ、具体的な変化や傾向について分かりやすく解説した。



最初に取り上げたのは「何かと意見したくなる」こと。Ryotaさんは「本当に良好な人間関係って、要求が少ないんですよ」と強調。意見したいことや直してほしいことが増えた時点で、満足できない部分が表面化し“終わりの兆候”が現れているという。また、「連絡がきてほしくない」「連絡が来た時ブルーになる」といった意識の変化も距離ができている証拠だと説明する。



さらに「激しい反発がなくなる」現象にも注目。「あーもう何言っても無駄だなって、どっちかが思うと反発はプツッと止まる」とし、お互い本音をぶつけ合うことさえ無くなれば、既に心は離れている状態だと分析した。



続いて「自分の話をしなくなる」「喧嘩が増える」「思いやり行動が止まる」「興味が薄れる」の7つのサインについても触れ、それぞれ「会うのがしんどくなる」「義務感で付き合っているなら一度立ち止まるべき」と述べた。なかでも「思いやり行動が止まる」ことについては「思いやりすら向けることできなくなったら、もう関係性終わっちゃいますよね」と、心の距離が決定的になる瞬間を指摘している。



動画のラストでは「呆れた時に終わる。義務感で無理やり付き合うといいことは何もなくなる」と語り、「今の自分と相手が、ありのままで友達や恋人になれるのか見直すことが大切」と締めくくった。Ryotaさんは今後も人間関係の悩みに寄り添う情報を発信するとし、「今の関係、事実上終わっていることもある」と注意を促した。