週刊文春が報じた三代目J SOUL BROTHERS今市隆二（39）の極秘結婚について、Yahoo!ニュースのコメント欄では様々な反応が寄せられている。

タクシー事件と同時期の結婚に困惑

9月6日未明に配信された記事「三代目JSB今市隆二が『タクシー暴行事件』の裏で極秘婚！…第一子も誕生《事務所LDHは『事実』と認める》」は、今市は今年4月にタクシー暴行事件を起こした同じ月に入籍し、第一子も誕生していたことを伝えている。所属事務所LDHも事実を認めている。

この状況に対し、「子供が産まれた同じ4月だよね？ それなのに、こんな事やってるようじゃ益々ダメじゃん」との厳しい意見が目立つ。



三代目J SOUL BROTHERSの今市隆二（39） ©時事通信社

ファンに同情の声も

事務所の対応にも批判の声が上がっている。

「ファンを馬鹿にしすぎ。事件も結婚もだんまりで、ほとぼりが冷めたら復帰させようとでも思ってたのか。事務所の体質が問われる」といったコメントが寄せられ、情報の隠蔽とも取れる対応に厳しい目が向けられている。

一方で、「ファンの人はタクシー事件だけでもかなりキツいのに極秘結婚に子供までいるってなったら、気持ちの持って行きどころないよな」と、ファンに同情する意見も見られた。

配信中の「週刊文春 電子版」記事では、妻との交際について、事務所の具体的なコメント内容、現在の生活ぶり、そしてタクシー事件の真相などを詳しく報じている。

（「文春オンライン」編集部）