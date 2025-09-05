この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

『黙る力』賢い人ほど議論しない7つの理由／論破で人間関係は悪化します」と題した動画で、カウンセラー・作家のRyotaさんが自身の見解を語った。動画の中でRyotaさんは、「賢い人ほど議論をしない理由」について7つの観点から詳細に解説。最近目立つ「論破ブーム」や、議論をコミュニケーションの一形態と勘違いしている風潮に警鐘を鳴らした。



Ryotaさんは冒頭で「議論について積極的に行うと、結果的に人間関係を失う可能性もある」と述べ、議論が友人関係や職場環境に悪影響を及ぼすリスクを指摘。「お互いに遺恨が残る」「議論に勝ったところで相手は変わらない」「むしろ関係性は悪化しやすい」など、議論が生むネガティブな側面を次々と挙げた。



特にRyotaさんは、「議論って、白黒つけるのが目的ではないのに、勝ち負けを意識する風潮が広がっている」と危惧。「感情が入りやすく、心に傷を残すことも珍しくない」「名誉を奪うことで相手が反発しやすくなる」といった実例を交えながら、自尊心や好意すら損なわれると述べた。



また、「議論に負けることは“恥”に繋がりやすい」「反発心を強め、恨みやライバル関係になりやすい」ことも強調。「人は自分の価値を落とされたと感じると、相手へ名誉で“仕返し”したくなる」「たった一回の議論で人間関係がコロッと変わることも少なくない」と、議論が無用なトラブル・感情的なしこりの原因になると分析した。



最終的な結論としてRyotaさんは、「議論そのものを避けて、相手にしない選択を持つことが最も賢明」「情報を伝え過ぎず、同じ言葉で断る“子供の断り方”が有効」と持論を展開した。「議論になりそうだったら、“どっちでもいい”“好きにしたらいい”と軽く受け流して、関係を壊さないことが大事」と呼び掛けている。



