¼òÅÄ»Ô¤Î»ö¸Î¤Ç°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¡¡Ì¤¤À°Õ¼±ÉÔÌÀÂ³¤¯¡¡´í¸±±¿Å¾¤Î¶²¤í¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë»ö¸Î¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡Ê»³·Á¡Ë
Àè·î£²£¸Æü¡¢»³·Á¸©¼òÅÄ»Ô¤Ç¡¢²£ÃÇÊâÆ»¤òÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÓÃæ¤Ë¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿Ãæ³Ø£³Ç¯À¸¤Î½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤Ï¡¢£¹·î£´Æü¸á¸å¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢ÍÆÂÎ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤Î¾ðÊó¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£¤â°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î¾õÂÖ¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÀèÆü¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¸òÄÌ»ö¸Î¤ÏÈ¯À¸¤«¤é£²£´»þ´Ö°ÊÆâ¤Ë»à¼Ô¤¬½Ð¤ë¤È¡Ö»àË´»ö¸Î¡×¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î»ö¸Î¤ÏÈ¯À¸¤«¤é°ì½µ´Ö¤¬²á¤®¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÄÌ¾ï¤ÏÈï³²¼Ô¤ÎÍÆÂÎ¤Ê¤É¤ÏÌÀ¤«¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢£Ô£Õ£Ù¤Ï¼èºà¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ö¸Î¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë
·Ù»¡¤ä¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢£¸·î£²£¸Æü¤Î¸á¸å£³»þÁ°¡¢¼òÅÄ»Ôµµ¥öºê¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¡¢Ãæ³Ø£³Ç¯À¸¤Î½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤¬·Ú¾èÍÑ¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾ì¤Ï¡¢²£ÃÇÊâÆ»¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¿®¹æµ¡¤Î¤Ê¤¤½½»úÏ©¸òº¹ÅÀ¡£½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤Ï²£ÃÇÊâÆ»¤òÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»ö¸Î¤Î¾×·â¤Ç¡¢½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤Ï£±£°¿ô¥áー¥È¥ëÀè¤ËÈô¤Ð¤µ¤ì¡¢Æ¬¤Ê¤É¤ò¶¯¤¯ÂÇ¤Á¡¢°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»ö¸Î¤Ï¡¢¤Ê¤¼µ¯¤¤¿
»ö¸ÎÅö»þ¡¢¸òº¹ÅÀ¤Ç¤Ï²£ÃÇÊâÆ»¤òÅÏ¤í¤¦¤È¤·¤¿½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¼Ö¤¬£±ÂæÄä¤Þ¤í¤¦¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤·¤í¤«¤éÁö¤Ã¤Æ¤¤¿¹õ¤¤·Ú¾èÍÑ¼Ö¡£¤³¤Î·Ú¾èÍÑ¼Ö¤¬»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤Þ¤¹¡£
½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤Ï¡¢¼Ö¤¬Ää¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤ÆÆ»Ï©¡Ê²£ÃÇÊâÆ»¡Ë¤òÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢Ää¤Þ¤Ã¤¿¼Ö¤òÄÉ¤¤È´¤¡¢Á°¤Ë½Ð¤ÆÍè¤¿·Ú¾èÍÑ¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï·Ú¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿°åÎÅË¡¿Í¿¦°÷¤ÎÃË¡Ê£¶£²¡Ë¤ò¡¢²á¼º±¿Å¾½ý³²¤ÎÍÆµ¿¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃË¤ÏÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÍÆµ¿¤¬¡Ö´í¸±±¿Å¾¡×¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤Ã¤¿
¤·¤«¤·£¸·î£²£¹Æü¡¢·Ù»¡¤ÏÃË¤ÎÍÆµ¿¤ò¡Ö´í¸±±¿Å¾¡×¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨Á÷¸¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤¼ÍÆµ¿¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÃË¤¬ºÇ½é¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÍÆµ¿¤Ï¡Ö²á¼º±¿Å¾¡×¡£¤³¤ì¤Ï´ÊÃ±¤Ë¸À¤¨¤Ð¡ÖÉÔÃí°Õ¤Ë¤è¤ë»ö¸Î¡×¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡Ö´í¸±±¿Å¾¡×¤Ë¤Ê¤ë¤È¡Ö¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î±¿Å¾¹Ô°Ù¤Ë¤è¤êÌ¿¤ä¿ÈÂÎ¤Ë´í³²¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¡×¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¡¢ºá¤¬½Å¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î°ã¤¤¤ÏÈó¾ï¤ËÂç¤¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï£Ô£Õ£Ù¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢´í¸±±¿Å¾Ã×½ý¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÍÆµ¿¼Ô¤Î±¿Å¾¤¬´í¸±±¿Å¾¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤¿¤áÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¡£²¿¤ò´í¸±¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤Î¤«¤Ê¤É¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤éÁÜºº¤¹¤ë¤Î¤Ç¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÂÐ±þ¤Ï¡¢ÁÜºº¤Ë»Ù¾ã¤¬¤¢¤ë¡¢¤â¤·¤¯¤ÏºÛÈ½¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ì¤ÐÍý²ò¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£º£¸å»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤äÅö»þ¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ä´¤Ù¤¬¿Ê¤à¤³¤È¤¬ÂÔ¤¿¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò°®¤ë¿Í¤¹¤Ù¤Æ¤¬¤³¤Î»ö¸Î¤Î¤³¤È¤ò¶¦Í¤·¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê»ö¸Î¤¬µ¯¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ç¤¤¿¤é¡£¤½¤¦»×¤ï¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£