Aマッソ加納、若手時代に口説いてきた芸人実名告白
【モデルプレス＝2025/09/04】お笑いコンビ・Aマッソの加納が、4日放送のフジテレビ系お昼のバラエティ番組「ぽかぽか」（毎週月〜金曜ひる11時50分〜）に出演。若手時代に口説かれた芸人の名前を明かした。
【写真】Aマッソ加納を口説いた芸人
この日スタジオに、お笑い芸人のサンシャイン池崎、バイク川崎バイクとともに出演したAマッソ。それぞれについてトークが盛り上がる中で、加納は「私が、さらばさん（さらば青春の光）のライブの手伝いをまださせていただいていたもう10年ぐらい前です。打ち上げでバイクさんが多分仲良くて、来られてたんですよ」と若手時代の、バイクとの思い出話について口を開いた。
さらに加納は「その時に私のことを多分知らなくて、スタッフの女の子と思われて、軽く口説かれました」と、その際バイクに口説かれたことを本人を前に暴露した。
バイクもその際のことは覚えがあるといい「10年以上前っていうのは、まず認識していただきたい」と当時はまだAマッソが今ほどメジャーではなかったと前置き。そのため加納が芸人だと知らないまま「加納さんってその当時からやっぱり華があって。それは『可愛いじゃん』と言いますよ」「スタッフさんとかなら、仲良くなっていいかなって」と声をかけたと説明した。
加納は、その後さらば青春の光・森田哲矢から加納が芸人であることを聞いたバイクが「めっちゃボケてきた」と態度を変えたとも告白。バイクは「焦った。『芸人でこんな可愛いの？』ってまず思って、可愛い思ってたら、すごいセンスのある出方と売れ出し方したから、なんか今ちょっと怖い」と口説いた過去を経ての現在、加納への印象がガラリと変わったと率直に明かし、スタジオを笑わせていた。（modelpress編集部）
