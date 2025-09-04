ルヴァンカップ、準々決勝第1戦が終了！J1上位チームに“明暗”…「J2降格圏」横浜FCと湘南ベルマーレが勝利

JリーグYBCルヴァンカップは3日、準々決勝第1戦の4試合が各地で行われた。

2025シーズンのルヴァンカップもいよいよプライムラウンドへ突入。昨季のACLEでラウンド16へ進出した川崎フロンターレ、横浜F・マリノス、ヴィッセル神戸、今夏クラブワールドカップに出場した浦和レッズはここからの参戦となる。

試合結果は以下の通り。

2025 YBCルヴァンカップ 準々決勝第1戦

横浜F・マリノス 1-4 柏レイソル

横浜FC 2-0 ヴィッセル神戸

湘南ベルマーレ 3-2 サンフレッチェ広島

浦和レッズ 1-1 川崎フロンターレ

8チームの中で現在J1最上位の柏レイソル（2位）は、横浜F・マリノスにアウェイで4-1と快勝。

一方、同じくJ1上位で優勝争いを繰り広げるヴィッセル神戸（3位）とサンフレッチェ広島（6位）は、アウェイでJ2降格圏の横浜FC（19位）と湘南ベルマーレ（18位）にいずれも苦杯を喫している。

Jリーグ選手、海外から見た『想定移籍金』が最も高い10選手！1位は18歳の日本代表

同一企業の協賛で最も長く開催されたプロサッカーリーグの大会としてギネス世界記録に認定されているルヴァンカップ。今季頂点に輝くのは果たしてどのチームに…。

注目の準々決勝第2戦は、週末の7日（日）に行われる。