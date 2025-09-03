【お月見祭】 9月3日より販売開始

コメダ珈琲店は、季節限定商品を販売する「お月見祭」を9月3日より開始した。

「お月見祭」では「お月見フルムーンバーガー」や「お月見フルムーンてりやきバーガー」、「お月見シロノワール キャラメルマロン」、「お月見ジェリコ スイートマロン」などのほか、秋の定番ケーキ「純栗ぃむ」も販売される。

なお、販売期間は10月中旬頃までの予定だが、状況により変更となる可能性がある。

商品ラインナップ

「お月見フルムーンバーガー」（価格：770円～840円）

「お月見フルムーンてりやきバーガー」（価格：770円～840円）

「お月見シロノワール キャラメルマロン」（価格：880円～940円）／ ミニサイズ：680円～740円

「お月見クロネージュ キャラメルマロン」（価格：730円～790円）

「お月見ジェリコ スイートマロン」（価格：640円～880円）

「お月見オーレ スイートマロン」（価格：590円～830円）

「純栗ぃむ」（価格：530円～590円）

商品の詳細は、お月見商品販売のお知らせページで確認できる。