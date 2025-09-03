J3¼ó°Ì¤ÎÈ¬¸Í¤Ë·ã¿Ì¡Ö¾õ¶·¼¡Âè¤Ç¤Ï¡¢ÀÐºê´ÆÆÄ¤¬»Ø´ø¤ò¼¹¤ì¤Ê¤¤»î¹ç¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×
¡¡J3¼ó°Ì¤Î¥ô¥¡¥ó¥é¡¼¥ìÈ¬¸Í¤Ï3Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Çº£¸å¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥àÂÎÀ©¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÀÐºê¿®¹°´ÆÆÄ¤¬¸½ºß¡¢²ÈÄí¤Î»ö¾ð¤Ç¥Á¡¼¥à³èÆ°¤«¤éÎ¥Ã¦¡£¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Æ¤Ï°ú¤Â³¤¸½¹ÔÂÎÀ©¤Ç»Ä¤ê¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤òÀï¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¾õ¶·¼¡Âè¤Ç¤ÏÀÐºê´ÆÆÄ¤¬»Ø´ø¤ò¼¹¤ì¤Ê¤¤»î¹ç¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢6Æü¤ÎJ3Âè26Àá¡¦¥¢¥¹¥ë¥¯¥é¥í¾ÂÄÅÀï¤«¤é¡¢ÀÐºê´ÆÆÄ¤¬ÉÔºß¤È¤Ê¤Ã¤¿»î¹ç¤Ï¹â¶¶Í¦µÆ¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤¬»ÃÄêÅª¤Ë»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡È¬¸Í¤Ïº£µ¨¥ê¡¼¥°Àï¤Ç25»î¹ç¤ò¾Ã²½¤·¡¢15¾¡6Ê¬4ÇÔ(¾¡¤ÁÅÀ51)¤Ç¼ó°Ì¡£2°Ì¤È¤Ï3¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¡¢J2¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ë²ó¤ë3°Ì¤È¤Ï6¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Î²¼Ê¿¸¸ã»á¤Ï¡Öº£µ¨»Ä¤ê¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ò¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¡¢ÀÐºê´ÆÆÄ¤ò»Ù¤¨¡¢Áª¼ê¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¶¦¤ËÁ´ÎÐ¤ÇÀï¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÉ½ÌÀ¡£¡ÖÁíÎÐÀï¤È¤Ê¤ë»Ä¤ê13»î¹ç¡£³§ÍÍ¤È¶¦¤Ë¿·¤¿¤Ê·Ê¿§¤ò¤ß¤ë¤¿¤á¡¢¼ÂÄ¾¤Ë¶òÄ¾¤ËÌÜ¤ÎÁ°¤Î»î¹ç¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Íý²ò¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´»Ù±ç¡¦¤´¶¨ÎÏ¤ò¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
°Ê²¼¡¢À¼ÌÀÁ´Ê¸
¢£¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤ÎÂÎÀ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Æüº¢¤è¤ê¡¢¥ô¥¡¥ó¥é¡¼¥ìÈ¬¸Í¤Ø¸ü¤¤¤´»Ù±ç¡¢¤´À¼±ç¤ò»ò¤ê¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÀ¥¯¥é¥Ö¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤ÎÀÐºê¿®¹°´ÆÆÄ¤¬¸½ºß¡¢²ÈÄí¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¡¢¥Á¡¼¥à³èÆ°¤«¤éÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊÀ¥¯¥é¥Ö¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢°ú¤Â³¤¸½¹Ô¤ÎÂÎÀ©¤Ë¤Æ»Ä¤ê¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤òÀï¤Ã¤Æ»²¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¾õ¶·¼¡Âè¤Ç¤Ï¡¢ÀÐºê´ÆÆÄ¤¬»Ø´ø¤ò¼¹¤ì¤Ê¤¤»î¹ç¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
³§ÍÍ¤Ë¤ª¤«¤ì¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢²¿Â´¤´Íý²ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
(¢¨9·î6Æü(ÅÚ)ÌÀ¼£°ÂÅÄJ3¥ê¡¼¥°Âè26Àá¾ÂÄÅÀï¤è¤ê¡¢ÀÐºê´ÆÆÄ¤¬ÉÔºß¤È¤Ê¤Ã¤¿»î¹ç¤Ï¡¢¹â¶¶Í¦µÆ¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤¬»ÃÄêÅª¤Ë»Ø´ø¤ò¼¹¤ê¤Þ¤¹¡£)
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥ô¥¡¥ó¥é¡¼¥ìÈ¬¸Í ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ²¼Ê¿¸¸ã
¥ô¥¡¥ó¥é¡¼¥ìÈ¬¸Í¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î³§ÍÍ¤Î¤´»Ù±ç¡¢¤´¶¨ÎÏ¤Ç¥¯¥é¥Ö±¿±Ä¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
º£µ¨»Ä¤ê¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ò¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¡¢ÀÐùõ´ÆÆÄ¤ò»Ù¤¨¡¢Áª¼ê¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¶¦¤ËÁ´ÎÐ¤ÇÀï¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁíÎÐÀï¤È¤Ê¤ë»Ä¤ê13»î¹ç¡£
³§ÍÍ¤È¶¦¤Ë¿·¤¿¤Ê·Ê¿§¤ò¤ß¤ë¤¿¤á¡¢¼ÂÄ¾¤Ë¶òÄ¾¤ËÌÜ¤ÎÁ°¤Î»î¹ç¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Íý²ò¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´»Ù±ç¡¦¤´¶¨ÎÏ¤ò¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
