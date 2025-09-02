J3最下位の沼津、昨季引退の染矢一樹氏がトップチームコーチを兼任へ「ほんの少しでも彼らの力になれるように」
アスルクラロ沼津は2日、アスルクラロ沼津U18の染矢一樹コーチがトップチームコーチを兼任することを発表した。
染矢氏はJ2通算192試合19得点、J3通算159試合19得点を記録。昨年をもって現役を引退し、沼津U18のコーチに就任していた。トップチームはJ3で最下位と低迷する中、レジェンドがコーチとしてトップチームに戻る形になった。クラブを通じて以下のようにコメントしている。
「このたび、U18のコーチを継続させていただきながら、トップチームのコーチも兼任させていただくことになりました。私自身、長い間アスルクラロ沼津にお世話になり、本当に大事に、本当に大切に、このチームのことを思ってきました。また、それと同時に、ここに居る選手たちも私にとっては同じぐらい大事な存在です」
「これまで以上に、より近く、彼らの側で、ほんの少しでも彼らの力になれるように私に出来ることを探しながら頑張っていきます。また、アスルクラロ沼津U18でも変わらず、熱く、ひたむきに選手たちと取り組んでいきたいと思います。これからもアスルクラロ沼津をよろしくお願いいたします。一緒に戦いましょう」
